ANZEIGE
ANZEIGE

News: PRS SE CE24 Standard Stoptail, E-Gitarre

Die PRS CE24 jetzt mit Fixed-Bridge zum unschlagbaren Preis

14. Oktober 2025
Die PRS SE CE24 Standard Stoptail in allen Farben

Die PRS SE CE24 Standard Stoptail in allen Farben

Noch eine Neuheit aus dem Hause Paul Reed Smith. Mit der PRS SE CE24 Standard Stoptail stattet PRS  seine SE CE24 nun auch mit einer Variante mit Fixed-Bridge aus. Für alle Fans von Bendings und stabiler Stimmung wohl eine sehr gute Nachricht!

Die PRS SE CE 24 Standard Stoptail Vollansicht

Die PRS SE CE24 Standard Stoptail

Die SE CE24 Standard Stoptail bringt die Vorteile einer Gitarre mit Mahagoni-Korpus mit geschraubtem Hals nun auch zusammen mit den Vorteilen einer Stoptail-Bridge. Dadurch bekommt man nicht nur das knackige Ansprechverhalten, sondern endlich auch saubere Bendings mit zwei Saiten. Der Korpus der Gitarre ist mit einem dünnen Satin-Finish versehen, was sich nochmal günstig auf die resonante Ansprache auswirkt. Der Ahornhals hingegen kommt im Semi-Gloss-Finish, was ein geschmeidiges und angenehmes Spielgefühl garantieren soll.

ANZEIGE

PRS SE CE 24 Standard Stoptail Pickups

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

 

Die SE CE24 Standard Stoptail wurde mit 85/15 „S“-Pickups und einem Push/Pull Tone-Poti zum Splitten der Coils ausgestattet. Das macht das Instrument zum klanglich noch flexibleren Begleiter, da sowohl Humbucker Sounds als auch glänzende Single-Coil Klänge möglich sind. Das Fixed-Bridge Design garantiert Stimmstabilität und saubere Bendings.

Die PRS SE CE 24 Standard Stoptail Kopfplatte

Die PRS SE CE24 Standard Stoptail gibt es in naher Zukunft zum außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis von 571,- Euro bei Thomann.

ANZEIGE

Preis

  • 571,-

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
PRS SE CE24 Standard Stoptail IN
PRS SE CE24 Standard Stoptail IN Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
571,00€ Thomann
PRS SE CE24 Standard Stoptail SC
PRS SE CE24 Standard Stoptail SC Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
571,00€ Thomann
PRS SE CE24 Standard Stoptail SVC
PRS SE CE24 Standard Stoptail SVC Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
571,00€ Thomann
PRS SE CE24 Standard Stoptail SMG
PRS SE CE24 Standard Stoptail SMG Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
571,00€ Thomann
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
News: PRS SE Chleo Herman Li, Signature Gitarre

News: PRS SE Chleo Herman Li, Signature Gitarre

12.10.2025 |0
Test: PRS S2 Special Semi-Hollow, E-Gitarre

Test: PRS S2 Special Semi-Hollow, E-Gitarre

30.09.2025 |2
TEST: PRS Fiore Satin Lilac, E-Gitarre

TEST: PRS Fiore Satin Lilac, E-Gitarre

03.08.2025 |2
Test: PRS Paul’s Guitar – Einzigartiges Meisterwerk

Test: PRS Paul’s Guitar – Einzigartiges Meisterwerk

08.07.2025 |12
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X