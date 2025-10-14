News: PRS SE CE24 Standard Stoptail, E-Gitarre

Die PRS CE24 jetzt mit Fixed-Bridge zum unschlagbaren Preis

Noch eine Neuheit aus dem Hause Paul Reed Smith. Mit der PRS SE CE24 Standard Stoptail stattet PRS seine SE CE24 nun auch mit einer Variante mit Fixed-Bridge aus. Für alle Fans von Bendings und stabiler Stimmung wohl eine sehr gute Nachricht!

Die PRS SE CE24 Standard Stoptail

Die SE CE24 Standard Stoptail bringt die Vorteile einer Gitarre mit Mahagoni-Korpus mit geschraubtem Hals nun auch zusammen mit den Vorteilen einer Stoptail-Bridge. Dadurch bekommt man nicht nur das knackige Ansprechverhalten, sondern endlich auch saubere Bendings mit zwei Saiten. Der Korpus der Gitarre ist mit einem dünnen Satin-Finish versehen, was sich nochmal günstig auf die resonante Ansprache auswirkt. Der Ahornhals hingegen kommt im Semi-Gloss-Finish, was ein geschmeidiges und angenehmes Spielgefühl garantieren soll.

Die SE CE24 Standard Stoptail wurde mit 85/15 „S“-Pickups und einem Push/Pull Tone-Poti zum Splitten der Coils ausgestattet. Das macht das Instrument zum klanglich noch flexibleren Begleiter, da sowohl Humbucker Sounds als auch glänzende Single-Coil Klänge möglich sind. Das Fixed-Bridge Design garantiert Stimmstabilität und saubere Bendings.

Die PRS SE CE24 Standard Stoptail gibt es in naher Zukunft zum außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis von 571,- Euro bei Thomann.