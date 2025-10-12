ANZEIGE
News: PRS SE Chleo Herman Li, Signature Gitarre

Neue Signature Gitarre für DragonForce Gitarristen Herman Li

12. Oktober 2025
PRS SE Chleo Herman Li in allen drei Farben

PRS SE Chleo in allen drei Farben

PRS erweitert seine SE Serie um ein Signature Modell für den DragonForce Gitarristen Herman Li. Die PRS SE Chleo Herman Li ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen dem preisgekrönten Gitarristen und PRS Guitars, und soll eine einzigartige Kombination aus mühelosem Spielgefühl, herausragender Verarbeitung und vielseitigem Klangspektrum bieten. Herman Li selbst sagt, die SE Chleo ist der Beweis, dass ein Instrument auf Weltklasse-Niveau nicht teuer sein muss.

Herman Li mit PRS SE Chleo auf dem Schoß

PRS SE Chleo Herman Li

PRS SE Chleo Herman Li

Die Chleo soll High-End-Performance für jedermann in greifbare Nähe bringen. Sie basiert auf der exklusiven PRS Chleo Limited Edition 2025 und wurde speziell für moderne Metal-Gitarristen entwickelt. Die Gitarre besteht aus einer Ahorn Decke und einem Mahagoni Korpus, der mit seiner speziellen Wölbung extrem dünn und leicht ist.

PRS SE Chleo Herman Li Korpus

Der Hals besteht aus Ahorn mit einem Ebenholzgriffbrett und besitzt 24 Bünde. Er besitzt mit 20 Zoll einen extrem flachen Radius und ist mit einem Halsspannstab aus Carbon ausgestattet. Abgerundet wird das Ganze durch „Eclipse Dragon“ Griffbretteinlagen. Außerdem erwartet einen eine überarbeitete Korpusausfräsung für verbesserten Zugang zu den hohen Bünden.

PRS SE Chleo Herman Li Rückseite

Rückseite

Die PRS SE Chleo Herman Li wurde mit einem Floyd Rose 1000 Tremolo mit PRS Locking Nut für maximale Stimmstabilität ausgestattet. Wie die Limited Edition ist auch die PRS SE Chleo Herman Li mit Fishman Fluence Signature Series Omniforce Herman Li Pickups versehen, die mit kupferfreien, mehrschichtigen Leiterplatten für brummfreie Sounds sorgen sollen. Die Gitarre bietet bis zu 13 Klangkombinationen.

 

Die PRS SE Chleo Herman Li wird mit Gigbag geliefert und ist bald in den Farben Charcoal Purple Burst, Orchid Dusk und der neuen Farbe Mantis Burst bei Thomann für 2.172,- Euro verfügbar.

 

Preis

  • 2.172,-

Links

