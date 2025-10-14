News: PRS SE DGT Standard, David Grissom Signature

Neues Update für kleineres Geld

PRS verpasst der Signature Gitarre von David Grissom ein Update. Mit der PRS SE DGT Standard bringt Paul Reed Smith die Gitarre auf eine reduziertere Basis komplett aus Mahagoni, und lässt einen damit auch einiges an Geld sparen.

Die PRS SE DGT Standard

Die SE DGT Standard basiert wie das ursprüngliche Signature Modell auf dem McCarty Modell. Sie liefert daher einen organischen Ton mit hohem Resonanzverhalten und einer guten Portion Präsenz in den Mitten. Nicht nur der Korpus, sondern auch der Hals ist bei dieser Gitarre aus massivem Mahagoni, was der SE DGT Standard zusätzliche Wärme und Biss verleihen soll, bei nicht weniger klarem und artikuliertem Sound.

Die PRS SE DGT Standard verfügt wie die SE DGT über vielseitige Soundoptionen. Separate Lautstärkeregler für jeden Tonabnehmer und ein Master-Tone-Control mit Push/Pull Funktion ermöglichen flexible Pickup-Schaltungen. Außerdem wurde auch die SE DGT Standard mit einem PRS Tremolo ausgestattet. Mond-Inlays und zwei Finishes – McCarty Tobacco Sunburst und Vintage Cherry – runden das Angebot ab.

Pickupseitig hat die Gitarre wieder die PRS DGT „S“ verbaut, welche mit ihrer „Texas Voice“ elegante Rhythm und Solo Sounds erzeugen sollen. Egal ob Vintage Charakter, flexible klangliche Optionen, oder moderne Zuverlässigkeit – die PRS SE DGT Standard will alles liefern.

Die Gitarre ist in Kürze in beiden verfügbaren Finishes bei Thomann für 914,- Euro zu erwerben.