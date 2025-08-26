News: Rane One MKII, DJ-Controller

Interne Effekte und volle Stem-Kontrolle!

Rane One MKII – Nachdem der DJ-Controller auf der NAMM bereits gesichtet wurde, ist er jetzt offiziell angekündigt worden. Die Neuauflage des beliebten 2-Kanal-DJ-Controllers für Serato DJ Pro verfügt neben den motorisierten Plattentellern nun auch über einiges an Stem-Funktionalität.

So kann aus jedem laufenden Song über dedizierte Buttons wahlweise ein Acapella oder ein Instrumental erstellt werden. Damit aber noch nicht genug: Die einzelnen Stem-Parts können über den 3-Band-Equalizer gepegelt und über die Performance Pads mit Effekten versehen werden. Selbstverständlich können über die Performance Pads auch gezielt Stems gemutet werden, sodass sich der Nutzer kreativ austoben kann.

Abseits der Stem-Funktionen gibt es beim Rane One MKII auch einige neue Effekte. Insgesamt stehen Anwendern jetzt 29 verschiedene Effekte zur Verfügung, die sich auch im Solo-Modus ohne Rechner nutzen lassen. Das verleiht dem DJ-Controller noch mehr Einsatzmöglichkeiten.

Hinzu kommen die sogenannten Channel FX, mit denen ihr über einen bipolaren Poti unterhalb des 3-Band-Equalizers die Wahl zwischen Filter, Filter Roll, Flanger und Noise FX habt.

Der Rane One MKII hat zudem neue Fader erhalten. Diese werden „Precision Feel Channel Faders“ genannt und versprechen ultrasanfte, akkurate und spannungsanpassbare Kontrolle über das Mixing.

Im Vergleich zum Vorgängermodell hat der Rane One MKII seinen Touchstrip verloren, dafür aber vier weitere Pads erhalten, die sich an der oberen linken Seite des Track-Decks befinden.

Damit lassen sich einzigartig verschiedene Pad-Modi kombinieren, die euch noch mehr Optionen beim Auflegen ermöglichen.

Der Rane One MKII ist ab sofort für 1598,- Euro erhältlich.