News: Rane Performer, DJ-Controller

Motorisierte Jogwheels und 4-Kanäle aus dem Hause Rane

Freunde motorisierter Plattenspieler aufgepasst, denn endlich gibt es etwas Neues für euch. Mit dem Rane Performer kommt ein neuer 4-Kanal DJ-Controller auf den Markt, der natürlich auf die Software Serato DJ Pro zugeschnitten ist.

Unter dem Motto „Creativity in motion“ bietet der neueste DJ-Controller auf dem Markt zwei motorisierte 7″-Jogwheels mit Vinyl-Feeling durch die Acryloberfläche. In der Mitte der Jogwheels befindet sich zeitgemäß ein 3,5“ großes LC-Display, das die Waveform, die Restzeit des Tracks, kommende Cue-Punkte und die Länge von Loops anzeigt. Optional kann hier natürlich auch die Cover Art angezeigt werden. Des Weiteren sehen wir bei diesem DJ-Controller, wie zuletzt auch bei Geräten von Denon DJ oder AlphaTheta, einen „Day Mode“, mit dem auch in hellen Umgebungen alles sichtbar bleibt.

Für alle Scratch-Affinen ist der Rane Performer mit einem Mag Four Crossfader mit zugehörigem Poti zur Spannungseinstellung ausgestattet und verfügt über acht Performance Pads pro Track Deck, bei denen entsprechende OLED Displays über den Pad Mode informieren.

Natürlich legt der Rane Performer auch großen Wert auf die Steuerung der Stems. So hat man die Wahl zwischen Stem-Split, Stem-Level, mit dem man das Lautstärkeverhältnis über die Fader des DJ-Controllers anpassen kann, Stem-Pad-Modus, mit dem man auch den Bass oder die Harmonie muten kann und natürlich Instant-Acapella- bzw. Instrumental-Buttons.

Der Rane Performer verfügt zudem über 29 interne Effekte und kann natürlich auch die softwareinternen Effekte mit Channel FX steuern. Ein weiteres OLED-Display zeigt alle wichtigen Informationen in der Mixer-Sektion an. Mit Filter, Filter Roll, Noise und FLänger stehen auch Effekte ähnlich dem Sound Color FX bei Pioneer DJ Modellen oder dem Sweep FX bei Denon DJ zur Verfügung. Dem Kreativ werden durch den Einsatz von Effekten oder der Handhabung von Stems stehen also keine Grenzen im Wege

Anschlusstechnisch sollten keine Wünsche offenbleiben, denn neben Main Out sowohl im XLR- als auch im Cinch-Format verfügt das Gerät über zwei interne Soundkarten und ermöglicht den Anschluss von zwei externen Quellen, die wahlweise via Line- oder Phono-Singal verarbeitet werden können. Zusätzlich gibt es zwei Mikrofonanschlüsse, beide im Kombibuchsenformat. Zusätzlich kann der Booth-Out auch als Zone-Out genutzt werden. Somit kann über diesen Ausgang weiteres Audiomaterial unabhängig vom Main-Out ausgegeben werden.

Der Rane Performer ist ab sofort erhältlich und kostet 1999,- Dollar (unverbindliche Preisempfehlung).