Standalone trifft motorisierte Jogwheels!

Rane System One – unter diesem Namen wurde jetzt das erste motorisierte DJ-System angekündigt, dass im Standalone Betrieb funktioniert.

Mit dem Betriebssystem Engine DJ können DJs nahtlos zwischen USB-Sticks, SD-Karten, Streaming-Diensten oder gängigen DJ-Softwares wie Serato oder djay auflegen. Dabei stehen Nutzern beim Rane System One eine Reihe von Effekten zur Verfügung und selbstverständlich gibt es hier auch vielfältige Möglichkeiten, Stems zu manipulieren.

Mit diesem Meilenstein müssen sich DJs nicht mehr entscheiden, ob sie ein Standalone-System einsetzen möchten oder auf motorisierte Jogwheels setzen wollen.

Ohne Laptop stehen hier jedoch alle gängigen kreativen Tools zur Verfügung. Egal, ob Sampler, Cues oder Loops. Hier ist alles möglich, und auch ohne Laptop habt ihr durch den verbauten Screen immer den Überblick über Waveforms und Metadaten.

Für alle Scratchaffinen sind nicht nur die 7,2 Zoll Aluminium Plattenteller gedacht, sondern selbstverständlich auch der MAG FOUR Crossfader.

Als Streamingdienste kann man auf das volle Repertoire zurückgreifen und auch die Integration von Spotify wird demnächst in Verbindung mit Algoriddims djay Pro verfügbar sein. Lediglich für die Nutzung von Spotify müsste ein Laptop verwendet werden. Der Rest der Anbieter, wie Apple Music, Amazon Music Unlimited oder Tidal, ist direkt über das Rane System One verfügbar. Mit der sogenannten Omni Source kann hier zwischen Audioquellen ständig gewechselt werden.

Anwendern stehen 25 Main FX, fünf Sweep FX, zehn Touchscreen FX und vier Fader FX zur Verfügung. Hinzu kommen direkte Buttons, um aus einem laufenden Track sofort Acapellas oder Instrumentals zu erstellen, und natürlich gibt es die gängige Möglichkeit, über die Performance Pads vier verschiedene Stem-Parts stummzuschalten.

Anschlusstechnisch haben wir zwei Kombibuchsen für Mikrofone, Bluetooth und einen Aux-Anschluss als Eingänge und als Ausgänge XLR und Cinch für den Master, sowie 6,3 mm Klinke als Booth-Out.

Das Rane System One ist ab sofort verfügbar und kostet 2499,- Euro.