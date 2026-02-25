ANZEIGE
ANZEIGE

News: Rane System One Update bringt Serato-Integration

Nahtlose Integration von Serato DJ Pro beim Rane System One

25. Februar 2026
News: Rane System One Update bringt Serato Integration

News: Rane System One Update bringt Serato-Integration

Mit einem neuen, kostenlosen Update von Serato DJ Pro und der Software Engine OS, welche auf dem Rane System One läuft, wird das Steuern der beliebten DJ-Software perfekt in den Workflow des Standalone Systems eingefügt.

Rane System One – die OmniSource wird erweitert

Mit dem Modell wurde das Konzept der OmniSource vorgestellt, welches euch nahtlos zwischen Inhalten von verschiedenen Datenträgern oder Streaming-Inhalten wechseln lässt. Mit dem neuen Update wird dieser Umfang erweitert. Bei Bedarf ist es so auch möglich, ein Deck mit Serato DJ Inhalten zu füllen und das andere beispielsweise mit Inhalten eures USB-Sticks.

ANZEIGE
News: Rane System One Update bringt Serato Integration

Ab sofort glänzt das Rane System One auch mit Serato-Integration

Mit dem Anschluss an euren Rechner wird Serato DJ Pro natürlich auch freigeschaltet, und sämtliche Hardware-Buttons sind perfekt auf die Software abgestimmt. So können über die Buttons für favorisierte Playlists in Kombination mit der DJ-Software bestimmte Playlists in der Software angesteuert werden.

Mit dem 7 Zoll Touchscreen Display kann man einfach durch seine Crates scrollen, Songs in die Track-Decks laden und auch die Tonart anpassen.

News: Rane System One Update bringt Serato Integration

Das mitgelieferte USB-Kabel kann zur Sicherung am Standalone System verschraubt werden

Selbstverständlich lassen sich darüber hinaus auch Erweiterungen der DJ-Software wie Serato Video steuern und die beliebten Serato Stems können auch direkt über die Performance Pads angesteuert werden. Mit dem Kombi-Modus kann auch schnell zwischen zwei Pad-Modi gewechselt werden. Wer mehr zum Rane System One lesen möchte, findet hier unseren Testbericht verlinkt.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das kostenlose Update für Serato DJ Pro ist ab sofort zum Download verfügbar, parallel dazu gibt es mit Engine DJ 4.6 das passende Update für euer Rane System One.

ANZEIGE
Affiliate Links
Rane System One
Rane System One
Kundenbewertung:
(2)
2.498,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Rane System One
Rane System One
Kundenbewertung:
(2)
2.498,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

The Droids RED

Im Dezember 2016 haben sich die langjährigen Musiker und Freunde Max und Amin unter dem Namen The Droids als Live-Act zusammengeschlossen. Mit elektronischen Live-Sets, Hybrid-DJ-Sets und DJ-Performances begeistert das Duo seine Fans mit pumpenden Bässen, dramatischen Synthesizer-Melodien und markanten 909-Drum- Sequenzen. Dabei erschaffen The Droids einen Sound geprägt von klassischer House-Musik, sphärischen und träumerischen Klänge sowie melodischem und dunklem Techno. Durch ihre ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Rane System One, motorisiertes Standalone DJ-System

Test: Rane System One, motorisiertes Standalone DJ-System

29.01.2026 |1
Test: Rane One MKII, DJ-Controller

Test: Rane One MKII, DJ-Controller

28.08.2025 |0
Test: Rane Performer, 4-Kanal DJ-Controller

Test: Rane Performer, 4-Kanal DJ-Controller

01.08.2024 |5
Vergleichstest: Rane One vs. Pioneer DDJ-REV7, 2-Kanal DJ-Controller

Vergleichstest: Rane One vs. Pioneer DDJ-REV7, 2-Kanal DJ-Controller

15.02.2024 |1
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X