News: Rane System One Update bringt Serato-Integration

Nahtlose Integration von Serato DJ Pro beim Rane System One

Mit einem neuen, kostenlosen Update von Serato DJ Pro und der Software Engine OS, welche auf dem Rane System One läuft, wird das Steuern der beliebten DJ-Software perfekt in den Workflow des Standalone Systems eingefügt.

Rane System One – die OmniSource wird erweitert

Mit dem Modell wurde das Konzept der OmniSource vorgestellt, welches euch nahtlos zwischen Inhalten von verschiedenen Datenträgern oder Streaming-Inhalten wechseln lässt. Mit dem neuen Update wird dieser Umfang erweitert. Bei Bedarf ist es so auch möglich, ein Deck mit Serato DJ Inhalten zu füllen und das andere beispielsweise mit Inhalten eures USB-Sticks.

Mit dem Anschluss an euren Rechner wird Serato DJ Pro natürlich auch freigeschaltet, und sämtliche Hardware-Buttons sind perfekt auf die Software abgestimmt. So können über die Buttons für favorisierte Playlists in Kombination mit der DJ-Software bestimmte Playlists in der Software angesteuert werden.

Mit dem 7 Zoll Touchscreen Display kann man einfach durch seine Crates scrollen, Songs in die Track-Decks laden und auch die Tonart anpassen.

Selbstverständlich lassen sich darüber hinaus auch Erweiterungen der DJ-Software wie Serato Video steuern und die beliebten Serato Stems können auch direkt über die Performance Pads angesteuert werden. Mit dem Kombi-Modus kann auch schnell zwischen zwei Pad-Modi gewechselt werden. Wer mehr zum Rane System One lesen möchte, findet hier unseren Testbericht verlinkt.

Das kostenlose Update für Serato DJ Pro ist ab sofort zum Download verfügbar, parallel dazu gibt es mit Engine DJ 4.6 das passende Update für euer Rane System One.