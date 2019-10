News Rare Waves zeigt Grendel DC-2 LTD Synthesizer & 2TAC Sequencer

Kein Klon-Synthesizer

Der texanische Hersteller Rare Waves kündigt eine neue Variante des analogen Synthesizers Drone Commander unter der Bezeichnung Grendel DC-2 LTD an. Die aus dem Eurorackmodul abgeleitete Version soll vorerst nur begrenzt verfügbar sein. Außerdem wird in dem Video von Entwickler Eric Archer der Sequencer 2TAC gezeigt.

Den Grendel DC-2 gibt es bereits im Eurorackformat, wo er aus zwei Modulen besteht: dem eigentlichen Synthesizer und einem separaten Patchfeld. Für diese Kombination gab es bislang ein genau auf die Breite zugeschnittenes 35 TE-Case im Pultformat. In der LTD-Version des Drone Commanders sind Synth und Patchfeld in einem normalen, flachen Gehäuse mit durchgehendem Panel und Holzseitenteilen untergebracht. Das Gerät wird es mit silberner und schwarzer Overfläche geben.

Der DC-2 Synthesizer bietet zwei VCOs, zwei Filter, eine einfache Hüllkurve und einen LFO, der vier Waveforms gleichzeitig erzeugen kann. Die diskreten Transistorschaltungen sind komplett neu entwickelt und nicht von bekannten Geräten übernommen. Jeder der zwölf Regler steuert über eine Zugfunktion eine zweite Funktion.

Zu dem Sequencer 2TAC (2 Track Analog Control) gibt es noch keine Spezifikationen. In Demovideo ist jedoch zu sehen, dass es mehrere Play-Modi gibt und sich Pattern speichern lassen. Über die vier Regler werden offenbar bis zu 16 Step programmiert und die vier Tasten lassen sich auch zum manuellen Spielen nutzen.

Preise wurden noch nicht genannt. Die Geräte sind bei den Vertriebspartnern noch nicht gelistet.