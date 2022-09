reFX Nexus 4.5, großes Update für das EDM Plug-in

Nexus wird zum Synthesizer

Der Versionssprung auf reFX Nexus 4.5 macht aus dem Preset-Player einen Synthesizer. Das Plug-in, das bislang in erster Linie als Plattform für Sample-basierte ROM-Extensions diente, bekommt mit dem Update eine Synth-Engine.

Nexus ist auch nach über 15 Jahren immer noch eines der beliebtesten Plug-ins für Trance, Techno, House und andere EDM-Stile. Mit einer Vielzahl von Erweiterungen lässt sich der Player mit Material für die unterschiedlichen Genres und Subgenres bestücken. Allerdings blieben die Eingriffsmöglichkeiten in die Sounds gering, was sich mit Version 4.5 nun ändert.

Mit dem Oscillator Inspector erhält man nun Zugriff auf die Parameter der VA-Oszillatoren, Sample Player und Wavetables. Was bislang unter der Haube lag und nur mit wenigen Funktionen begrenzt zugänglich war, kann nun über ein eigenes Panel detaillierter bedient werden.

Über den Layer Inspector lassen sich nun zwei Filter, die Amp-Sektion und die Modulatoren, die über eine Matrix zugewiesen werden können, direkt editieren.

Der FX Inspector beinhaltet die Effektabteilung. Effekte werden in den FX Groups organisiert, die von mehreren Layern parallel angefahren werden können. Das soll zur Senkung des CPU-Verbrauchs beitragen. Die Effekte lassen sich via Drag & Drop frei zusammenstellen und zwischen den Groups austauschen. Alle FX-Groups verfügen über eigene LFOs und eine Routing-Matrix.

Als neue Effekte wurden das Reverb „Black Hole“ und der Insert-Effekt „Wide Mono“ hinzugefügt.

Die Routing Page ersetzt die bisherigen Menüs Effects, Trancegate und Layers. Eine Komplettübersicht stellt alle Verbindungen zwischen Genratoren, Layern und Effekten übersichtlich dar. Über die Routing Page sind die wichtigsten Parameter direkt erreichbar.

Weiterhin gehört die ROM-Extension 4 mit 70 neuen Presets zu Nexus 4.5. Mit der Funktion Random Preset Load werden Presets zufällig ausgewählt, was für Inspiration sorgen soll.

Außerdem gibt es kleine Verbesserungen wie bei der Darstellung, der Anordnung und Optimierung von unterschiedlichen Parametern und sowie Bugfixes.

Das Update reFX Nexus 4.5 ist für Besitzer von Nexus4 kostenlos. Besitzer älterer Versionen sollten sich beim Anbieter über die Update-Konditionen erkundigen.

Bei Neuerwerb von Nexus gibt es nach wie vor drei Optionen: Starter mit 27 GB an Samples für 249,- Euro, Value 10 mit 46,7 GB an Samples für 499,- Euro und Complete mit allen 168 Extensions (217,5 GB an Samples) für 3.999,- Euro. Einzelne Extensions kosten 30,- oder 60,- Euro.

Ab hier die Mitteilung zu Nexus4 vom 26.11.2021

Der EDM-Dauerbrenner steigt zur Version reFX Nexus4 auf. Vor 15 Jahren erschien die erste Version des Software-Synthesizers, der eigentlich ein Rompler ist. Mit verschiedenen in der Szene angesagten Harware-Synthesizern wurden Sounds im typischen Vengeance-Stil als Basis der Nexus-Presets aufgenommen. Über die Jahre wurde das Plug-in weiterentwickelt und unzählige Sample-Packs für diverse Sub-Genres als Erweiterungen angeboten.

Der größte Sprung war vor rund zwei Jahren auf die Version 3: neues GUI, ein übersichtlicher Browser für die zahllosen Presets (inzwischen über 20.000 in der Complete-Edition), 16-Part Arpeggiator und Genre-typische Effekte.

Nexus4 hat vor allem bei diesen Neuerungen nachgebessert. Der Browser wurde noch etwas übersichtlicher und hat eine History-Funktion, mit der man mehrere Schritte zurückgehen kann.

Der editierbare Arpeggiator verfügt über Import und der Zoom wurde um eine Follow-Funktion zur Verfolgung der Noten ergänzt, was auch im Sequencer-Modus genutzt werden kann.

Der Signalfluss der Effekte wird vollständig dargestellt, man sieht quasi, was man hört. Ein fünfter Insert-Effect ist zu der bisherigen Ausstattung von vier EQs, Filter, Reverb, Delay und Impulse hinzu gekommen. Neu strukturiert wurde zudem die Layer-Ebene, mit der die geschichteten Klänge organisiert werden.

Weiterhin bietet Nexus4 ein Vector-basiertes und in der Größe veränderbares GUI, verbesserte Cloud-Sync und Perfomance sowie schnellere Ladezeiten, vier Macro-Contols für die maximal 20 Modulations-Slots, Kompatibilität zu den Presets aus Version 2 und 3 sowie 260 neu programmierte Presets.

reFX Nexus4 wird in drei Versionen angeboten: Starter mit 2.750 Presets (18 GB) für 249,- Euro, Value 10 mit zehn Expansion = 4.000 Presets (25 GB) für derzeit 399,- Euro (regulär 499,- Euro) und Complete mit alle 159 Expansions = über 20.000 Presets (150 GB) für derzeit 2.199,- Euro (regulär 4.429,- Euro). Besitzer von Nexus2 und Nexus3 finden in ihren reFX-Accounts Upgrade-Angebote.

Ab hier die Meldung vom 29. November 2019

reFX Nexus3 ist die komplett überarbeitete, neue Version des vor allem in der EDM-Szene beliebten Software-Synthesizers mit seinem üppigen Angebot an Sample-Pack Expansions für Trance, Trap und vieles mehr.

Was ist neu im reFX Nexus3 ?

Die Oberfläche des Plugins wurde neu gestaltet, es gibt keine Anlehnung an eine Hardware-Workstation mehr. Der Librarian verfügt nun über Zähler für Ordner, Kategorien und Presets. Es gibt farb-codierte Tags, Bookmakrs, Favoriten und einen separaten Speicherort für User-Preset. Außerdem sind eine Instant Sound Preview, Search-while-you-type und Kategoriefilter integriert.

Der Arpeggiator wurde komplett überholt. Alle sechszehn Layer können mit einem eigenen, editierbaren Arpeggiator arbeiten, zusätzlich zum Main Arpeggiator. Die Pattern-Länge kann bis zu 256 Steps betragen. Die Editierung wurde wesentlich besser zugänglich gemacht und erlaubt nun mehr experimentieren. Ganz neu ist der Sequencer, der eine Programmierung eigener polyphoner Pattern mit individuellen Velocity-Werten pro Step erlaubt.

Auch die Effektsektion ist komplett neu gestaltet und gibt nun ein visuelles Feedback zum Signalfluss. Es gibt vier Insert FX, vier Equalizer, Filter, Reverb, Delay, Impulse und einen finalen Limiter. Auch diese Sektion ist für eine übersichtliche, schnelle Bedienung farb-codiert und kann über eine Seite bedient werden.

Die weiteren Neuerungen hatten wir schon berichtet (siehe unten). reFX Nexus3 ist in drei Versionen mit unterschiedlichem Content-Umfang erhältlich, da es mittlerweile mehr als 130 Expasions gibt. Die Starter-Version mit 2.750 Presets (18 GB Samples) kostet 250,- Euro. Die Value-Version mit 8.500 Presets (50 GB Samples) kostet 1.399,- Euro. Und schließlich gibt es die Complete-Variante für 1.999,- Euro mit allen Expansions, was satte 16.000 Presets (130 GB Samples) beinhaltet.

Ab hier die ursprüngliche Meldung:

Die Informationen zum Nexus3 werden von reFX nur kleckerweise veröffentlicht, doch inzwischen sind schon mal die wichtigsten Eckpunkte bekannt. Den Rest sowie Screenshots reichen wir nach, sobald dies verfügbar sind.

Für Besitzer der Versionen 1 und 2 ist es natürlich essentiell, das Nexus3 vollständig abwärtskompatibel ist und alle bereits erworbenen Sound Expansions (die nicht billig waren) problemlos weiter genutzt werden können.

Das GUI soll komplett neu gestaltet, skalierbar und Vektor-basiert sein. Die CPU-Performance wurde deutlich erhöht, laut Hersteller um bis zu 94 %. Das Laden von Presets geht im Vergleich zur Version bis zu 8 mal schneller.

Alle Arpeggiatoren und Trance-Gate sind in allen Layern vollständig editierbar. Der Arpeggiator bekommt einen neuen Sequencer-Modus, mit dem Chords und komplexe Pattern mit bis zu 256 Steps gespielt werden können.

Die Library wurde um über 350 Presets erweitert und es gibt mehr als 80 weitere Impulse Responses für die Effektsektion.

Nexus3 wird die Schnittstellen VST2, VST3, AU und AAX unterstützen, aber nur als 64 Bit Version. Besitzer, die Nexus2 nach dem 1. August 2019 erworben haben, können kostenlos auf die neue Version upgraden.