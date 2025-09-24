Spotify in rekordbox: 100 Millionen Songs für DJs verfügbar

Die DJ-Software Rekordbox für Mac- und Windows-Rechner verfügt ab heute auch über die Einbindung des Streaming-Dienstes Spotify.

Damit stehen Nutzern über 100 Millionen Titel in zahlreichen Playlists zur Verfügung. Spotify ist nach wie vor der beliebteste und meistgenutzte Streaming-Dienst.

Für die Verwendung wird ein Spotify-Premium-Abonnement benötigt. Dann kann der Account einfach mit der DJ-Software rekordbox verwendet werden und neben der eigenen Bibliothek ist der Zugriff auf sämtliche Titel des Streaming-Dienstes möglich. Selbstverständlich kann auch querbeet gemixt und eigene Tracks mit denen vom Streamingdienst kombiniert werden. Hierzu muss rekordbox lediglich im Performance-Modus benutzt werden. Dazu können alle AlphaTheta- oder Pioneer-DJ-Controller zur Steuerung der Software verwendet werden.

Die Option steht zum Start in einer Vielzahl von Ländern zur Verfügung, darunter auch Deutschland.

Ursprünglich konnte man mit der djay-Software von algoriddim Spotify nutzen, jedoch wurde dieser Support bereits 2020 eingestellt, sodass man auf andere Dienste ausweichen musste.

Bereits seit Ende März steht Nutzern der DJ-Software mit Apple Music ein weiterer Streaming-Dienst zur Verfügung.

Mit dem zuletzt vorgestellten AlphaTheta CDJ-3000X, dessen Test ihr hier findet, ist der Zugriff auf Streaming-Dienste wie TIDAL und BEATPORT LINK bereits möglich. Wir sind gespannt, ob in naher Zukunft auch eine Einbindung von Spotify angekündigt wird.