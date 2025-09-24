Spotify in rekordbox: 100 Millionen Songs für DJs verfügbar
Die DJ-Software Rekordbox für Mac- und Windows-Rechner verfügt ab heute auch über die Einbindung des Streaming-Dienstes Spotify.
Damit stehen Nutzern über 100 Millionen Titel in zahlreichen Playlists zur Verfügung. Spotify ist nach wie vor der beliebteste und meistgenutzte Streaming-Dienst.
Für die Verwendung wird ein Spotify-Premium-Abonnement benötigt. Dann kann der Account einfach mit der DJ-Software rekordbox verwendet werden und neben der eigenen Bibliothek ist der Zugriff auf sämtliche Titel des Streaming-Dienstes möglich. Selbstverständlich kann auch querbeet gemixt und eigene Tracks mit denen vom Streamingdienst kombiniert werden. Hierzu muss rekordbox lediglich im Performance-Modus benutzt werden. Dazu können alle AlphaTheta- oder Pioneer-DJ-Controller zur Steuerung der Software verwendet werden.
Die Option steht zum Start in einer Vielzahl von Ländern zur Verfügung, darunter auch Deutschland.
Ursprünglich konnte man mit der djay-Software von algoriddim Spotify nutzen, jedoch wurde dieser Support bereits 2020 eingestellt, sodass man auf andere Dienste ausweichen musste.
Bereits seit Ende März steht Nutzern der DJ-Software mit Apple Music ein weiterer Streaming-Dienst zur Verfügung.
Mit dem zuletzt vorgestellten AlphaTheta CDJ-3000X, dessen Test ihr hier findet, ist der Zugriff auf Streaming-Dienste wie TIDAL und BEATPORT LINK bereits möglich. Wir sind gespannt, ob in naher Zukunft auch eine Einbindung von Spotify angekündigt wird.
Hoffentlich kackt der Laden (Spotify) endlich mal ab. Würde der gesamten Welt in allen Belangen einen Gefallen tun.
Meines Wissens untersagen die Nutzungsbedingungen von Spotify, die Musik aufzunehmen. Das würde bedeuten, dass ein DJ beim Auftritt davon abhängig ist, ob Internetzugang und Spotify gerade funktionieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein DJ dieses Risiko eingeht.
@bluebell man kann schon lange lieder für offlinebenutzung speichern.
glaube aber nicht alles.
@bluebell Laut AGB’s ist Spotify nur für den privaten Gebrauch erlaubt. Gewerbliche Nutzung ist verboten. Dazu kann auch schon z.B. eine größere Hochzeitsfeier gelten. Soweit mein Kenntnisstand.