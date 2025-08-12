Gut gepflegt spielt es sich doch besser!

Reloop Premium Vinyl & Stylus Cleaning Set – unter diesem Namen gibt es ab sofort die passende Pflege für eure Schallplatten und selbstverständlich auch eure Tonabnehmer.

Das Set enthält eine 4-in-1-Lösung, damit in der DJ-Booth beim Umgang mit dem schwarzen Gold nichts schiefgeht.

Ihr erhaltet ein 200 ml großes Reinigungsspray, das für Vinyl und CDs geeignet ist. Es entfernt Staub, Schmutz und statische Aufladungen, ohne die Oberflächen des Klangmediums zu beschädigen. Passend dazu gibt es ein antistatisches Mikrofasertuch für streifenfreie Ergebnisse.

Hinzu kommt eine Premium-Carbonfaser-Bürste zur antistatischen Staubentfernung. Sie verfügt laut Hersteller über eine Million ultrafeiner Fasern und soll für ein ideales Hörbild sorgen. Der Griff dieser Bürste ist aus schwarzem Aluminium gefertigt.

Zu guter Letzt gibt es im Reloop Premium Vinyl & Stylus Cleaning Set noch einen Stylus-Brush. Dieser ist ebenfalls mit antistatischen Carbonfasern versehen und reinigt auch feinste Staubpartikel von der Nadelspitze.

Das verhindert ungewolltes Springen der Nadel, sorgt für guten Klang und verlängert die Lebensdauer von Nadel und Schallplatten.

Ein passendes Set für alle Vinylliebhaber, ob in der DJ-Booth oder daheim, mit dem alle wichtigen Komponenten gut in Schuss gehalten werden.

Das Reloop Premium Vinyl & Stylus Cleaning Set ist ab sofort bestellbar zum Preis von 29,- Euro erhältlich.