News: Reloop Premium Vinyl & Stylus Cleaning Set

Gut gepflegt spielt es sich doch besser!

12. August 2025
News Reloop Premium Vinyl & Stylus Cleaning Set

News: Reloop Premium Vinyl & Stylus Cleaning Set

Reloop Premium Vinyl & Stylus Cleaning Set – unter diesem Namen gibt es ab sofort die passende Pflege für eure Schallplatten und selbstverständlich auch eure Tonabnehmer.

Das Set enthält eine 4-in-1-Lösung, damit in der DJ-Booth beim Umgang mit dem schwarzen Gold nichts schiefgeht.
Ihr erhaltet ein 200 ml großes Reinigungsspray, das für Vinyl und CDs geeignet ist. Es entfernt Staub, Schmutz und statische Aufladungen, ohne die Oberflächen des Klangmediums zu beschädigen. Passend dazu gibt es ein antistatisches Mikrofasertuch für streifenfreie Ergebnisse.

News Reloop Premium Vinyl & Stylus Cleaning Set

Reinigungsflüssigkeit und Mikrofasertuch beim Reloop Premium Vinyl & Stylus Cleaning Set

Hinzu kommt eine Premium-Carbonfaser-Bürste zur antistatischen Staubentfernung. Sie verfügt laut Hersteller über eine Million ultrafeiner Fasern und soll für ein ideales Hörbild sorgen. Der Griff dieser Bürste ist aus schwarzem Aluminium gefertigt.

News Reloop Premium Vinyl & Stylus Cleaning Set

Darf in keinem Vinyl-DJ-Koffer fehlen: eine vernünftige antistatische Bürste

Zu guter Letzt gibt es im Reloop Premium Vinyl & Stylus Cleaning Set noch einen Stylus-Brush. Dieser ist ebenfalls mit antistatischen Carbonfasern versehen und reinigt auch feinste Staubpartikel von der Nadelspitze.
Das verhindert ungewolltes Springen der Nadel, sorgt für guten Klang und verlängert die Lebensdauer von Nadel und Schallplatten.

News Reloop Premium Vinyl & Stylus Cleaning Set

Mit dem Stylus Brush im Reloop Premium Vinyl & Stylus Cleaning Set wird die Nadel frei von Störpartikeln gehalten

Ein passendes Set für alle Vinylliebhaber, ob in der DJ-Booth oder daheim, mit dem alle wichtigen Komponenten gut in Schuss gehalten werden.

Das Reloop Premium Vinyl & Stylus Cleaning Set ist ab sofort bestellbar zum Preis von 29,- Euro erhältlich.

Links

Reloop Premium Cleaning Set
    Cool! Ich habe schon lange nach einem Putzset für Vinyl gesucht. Bislang kannte ich nur die teuren Waschmaschinen für Platten, die sich nur extreme Sammler mit tausenden von Platten anschaffen, weil es sich für sie lohnt. Ich werde es mir merken und bei Gelegenheit zuschlagen. Da es auch für CDs geeignet ist, ist es gleich doppelt so gut.

