News: Reloop Stand Hub Pro, 10 in 1 Docking Stand

Robust und voller Anschlüsse

Reloop Stand Hub Pro – mit dem 10 in 1 Multimedia USB C Docking Stand mit eigener Stromversorgung hat man alle nötigen Anschlussmöglichkeiten, egal ob zu Hause im Studio oder auf der Bühne.Dabei richtet sich der Reloop Stand Hub Pro was die Zielgruppe des Produktes angeht, gleichermaßen an DJs, Produzenten, Musiker oder Content Creator.

Das schlanke Design aus Aluminium und ein stabiler Standfuß sollen den Einsatz in allen Bereichen ermöglichen. Reloop selbst gibt als Produktziel an, Aufbauprobleme lösen zu wollen, bevor sie entstehen. Selbstverständlich kann der Hub einfach und platzsparend zusammengeklappt werden und so auch problemlos transportiert werden.

Der Hub bietet sowohl in der C- als auch in der Z-Position ergonomische Einstellmöglichkeiten und wird durch versenkte Befestigungsschrauben zuverlässig und stabil in Position gehalten.

Natürlich verfügt der Reloop Stand Hub Pro auch über die nötige Gummipolsterung auf der Unterseite und der Ablagefläche, um Laptops bis zu einer Größe von 15“ Zoll einen sicheren Stand zu ermöglichen. Das Gewicht von 850 Gramm soll die Standfestigkeit des Hubs unterstreichen.

An Anschlüssen bietet der Reloop Stand Hub Pro alles, was man braucht. Drei USB-C und zwei USB-A Ports bieten vielfältige Anschlussmöglichkeiten für externes Equipment aller Art. Egal ob Soundkarte, Midi-Controller oder Keyboard. Alles lässt sich über den Hub routen. Als Übertragungsrate gibt Reloop hier 5 Gbps an, so dass auch größere Datenmengen schnell übertragen werden können.

Neben den genannten USB-Anschlüssen verfügt der Reloop Stand Hub Pro auch über einen HDMI-Port, der 4K mit 30 Hz übertragen kann. Außerdem gibt es einen Ethernet-Port (RJ45), über den Datentransporte mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1 Gbps möglich sind. Zusätzlich verfügt der Reloop Stand Hub Pro über einen SD/TF-Kartenleser, so dass auch Speicherkarten schnell angeschlossen, importiert und synchronisiert werden können.

Der Reloop Stand Hub Pro unterstützt schnelles Laden mit bis zu 100 W Input (85 W Output) und ermöglicht damit auch die Versorgung von USB-C-Host-Geräten. So kann der Laptop direkt über den Hub geladen werden. Natürlich ist der Hub gegen Kurzschluss, Überstrom, Überspannung und Übertemperatur geschützt.

Im Lieferumfang des Hubs ist eine passende Schutztasche für den Transport des Laptop Stand und Zubehör, sowie ein USB-C Kabel und ein passender Sechskantschlüssel enthalten.

Der Reloop Stand Hub Pro ist ab Ende November erhältlich und kostet 170,- Euro.