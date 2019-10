News: Reon Driftbox SIII – neue Runde für den raren Analogsynthesizer

Sound und Delay mit Joystick steuern

In einem YouTube-Video wird die neue Reon Driftbox SIII gezeigt. Die Sache hat nur eine Haken: Wo kann man die Synthesizer des Entwicklers Shin Arakawa bekommen?

Die Reon Driftboxen genießen aufgrund ihres satten Sounds einen guten Ruf. Doch leider ist deren Verfügbarkeit und Vertrieb ein kleines Mysterium. Nach Eigenvertrieb, kurzem Intermezzo bei Roland, exklusivem Vertrieb bei Schneiders Laden und anderen Zwischenstationen ist man nun bei Korg gelandet – jedoch nur in der Vertriebspartnerunterabteilung von Korg-UK. Bei anderen Divisions ist Reon (noch) nicht gelistet. Man muss also abwarten, ob sich da mehr tun wird oder weiter auf Insider-Plattformen suchen, wenn man an einer Driftbox interessiert ist.

Die Driftbox SIII ist eine neue, deutlich überarbeitete Version des S-Modells. Dieser monophone Synthesizer besitzt zwei VCOs, die über Sync und FM miteinander interagieren können und auf verschiedene Waves und Noise umgestellt werden können. Sein Tiefpassfilter darf man durchaus als charaktervoll bezeichnen. Gegenüber der früheren Version sind ein LFO und ein Delay hinzugekommen.

Eine Besonderheit ist der integrierte Joystick, dessen X- und Y-Achsen wahlweise auf VCO (Pitch), VCF (Cutoff) und die beiden Delay-Parameter Feedback und Time geschaltet werden können.

Wie im Demovideo zu hören ist, klingt die Driftbox SIII kraftvoll und bei Bedarf auch aggressiv. Mit der Steuerung über den Joystick lassen sich intuitive Effekte erzielen.

Die Ansteuerung erfolgt über CV/Gate-Signale. Alternativ kann die Driftbox mit geöffnetem Gate auch als Dronesynth verwendet werden.

Beim britischen Korg-Vetrieb ist das Modell noch nicht gelistet, so dass es noch keine Angaben zu Preis und Lieferdatum gibt.