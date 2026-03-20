High-End Rotary-Mixer handgefertigt aus Berlin

resør 2525 MFX – unter diesem Namen stellt der Berliner Hersteller seinen neuesten analogen 2-Kanal-Rotary-Mixer vor. Das neue Modell fasst dabei Funktionen der bisherigen Modelle in einer Einheit zusammen: einen 3-Band-Baxandall-Equalizer sowie dedizierte FX-Send/Return pro Kanal für die Integration von Effekten. Der neue Rotary-Mixer ist laut dem Gründer aus dem Feedback der Community hervorgegangen und bündelt die besten Eigenschaften der 2525-Reihe.

Auf der Vorderseite des resør 2525 MFX befinden sich, neben dem Kopfhörerausgang, pro Kanal ein Send-Poti. Dieses Konzept verfolgte der Hersteller bereits beim 4-Kanal-Mixer resør 3300, dessen Testbericht wir euch hier verlinkt haben. Durch die Designlogik soll so ein übersichtlicheres Arbeiten mit externen Effekten möglich sein.

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Mit dem resør 2525 MFX verspricht der Hersteller die gleiche Klangqualität und denselben Fertigungsstandard wie bei seiner 4-Kanal-Reihe und fügt einen Master-Isolator mit True-Bypass hinzu, welcher mit der hauseigenen Class-A-Schaltung arbeitet. Die Schaltung ist auf maximale Transparenz und eine natürliche Wiedergabe ausgelegt. Zum Einsatz kommen zudem Mundorf-MCap-Kondensatoren im Phono-Vorverstärker und Mica-Kondensatoren in den Kanal-Equalizern.

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Eingefasst in ein Holzgehäuse mit Potis im Urei-Stil und analogen VU-Meter-Anzeigen überzeugt der resør 2525 MFX auch optisch und wird in Handarbeit gefertigt. Holzoberflächen, Frontplattenfarben wie die neue Variante „Smoked Yellow“ und unterschiedliche Reglerausführungen können individuell ausgewählt werden.

Als Zielgruppe gibt der Hersteller DJs, Musikliebhaber, Clubs und Hi-Fi-Hörbars an, bei denen das Klangerlebnis im Fokus steht. Das Modell kann jetzt vorbestellt werden und startet preislich bei 2.690,- Euro.