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News: resør 2525 MFX, analoger 2-Kanal DJ-Mixer

High-End Rotary-Mixer handgefertigt aus Berlin

20. März 2026
News: Resør 2525 MFX, analoger 2-Kanal DJ-Mixer

News: Resør 2525 MFX, analoger 2-Kanal DJ-Mixer

resør 2525 MFX – unter diesem Namen stellt der Berliner Hersteller seinen neuesten analogen 2-Kanal-Rotary-Mixer vor. Das neue Modell fasst dabei Funktionen der bisherigen Modelle in einer Einheit zusammen: einen 3-Band-Baxandall-Equalizer sowie dedizierte FX-Send/Return pro Kanal für die Integration von Effekten. Der neue Rotary-Mixer ist laut dem Gründer aus dem Feedback der Community hervorgegangen und bündelt die besten Eigenschaften der 2525-Reihe.News Resør 2525 MFX, analoger 2-Kanal DJ-Mixer Front

Auf der Vorderseite des resør 2525 MFX befinden sich, neben dem Kopfhörerausgang, pro Kanal ein Send-Poti. Dieses Konzept verfolgte der Hersteller bereits beim 4-Kanal-Mixer resør 3300, dessen Testbericht wir euch hier verlinkt haben. Durch die Designlogik soll so ein übersichtlicheres Arbeiten mit externen Effekten möglich sein.

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News Resør 2525 MFX, analoger 2-Kanal DJ-Mixer Front

Die Front des analogen Mixers

Mit dem resør 2525 MFX verspricht der Hersteller die gleiche Klangqualität und denselben Fertigungsstandard wie bei seiner 4-Kanal-Reihe und fügt einen Master-Isolator mit True-Bypass hinzu, welcher mit der hauseigenen Class-A-Schaltung arbeitet. Die Schaltung ist auf maximale Transparenz und eine natürliche Wiedergabe ausgelegt. Zum Einsatz kommen zudem Mundorf-MCap-Kondensatoren im Phono-Vorverstärker und Mica-Kondensatoren in den Kanal-Equalizern.

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News Resør 2525 MFX, analoger 2-Kanal DJ-Mixer Front

auch anschlusstechnisch bleiben keine Wünsche offen

Eingefasst in ein Holzgehäuse mit Potis im Urei-Stil und analogen VU-Meter-Anzeigen überzeugt der resør 2525 MFX auch optisch und wird in Handarbeit gefertigt. Holzoberflächen, Frontplattenfarben wie die neue Variante „Smoked Yellow“ und unterschiedliche Reglerausführungen können individuell ausgewählt werden.

News Resør 2525 MFX, analoger 2-Kanal DJ-Mixer Front

das Blau gefällt uns auch ausgesprochen gut!

Als Zielgruppe gibt der Hersteller DJs, Musikliebhaber, Clubs und Hi-Fi-Hörbars an, bei denen das Klangerlebnis im Fokus steht. Das Modell kann jetzt vorbestellt werden und startet preislich bei 2.690,- Euro.

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The Droids RED

Im Dezember 2016 haben sich die langjährigen Musiker und Freunde Max und Amin unter dem Namen The Droids als Live-Act zusammengeschlossen. Mit elektronischen Live-Sets, Hybrid-DJ-Sets und DJ-Performances begeistert das Duo seine Fans mit pumpenden Bässen, dramatischen Synthesizer-Melodien und markanten 909-Drum- Sequenzen. Dabei erschaffen The Droids einen Sound geprägt von klassischer House-Musik, sphärischen und träumerischen Klänge sowie melodischem und dunklem Techno. Durch ihre ...

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