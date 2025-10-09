Revv D20 MK2 & Joey Landreth D20JL – Röhrenpower im Kompaktformat

Revv Amplification releast neue Amps! Die kanadische Firma ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Gitarrenwelt und ist sowohl unter Modern-Metal-Fans als auch in der Nashville-Session-Szene extrem beliebt. 2019 legte Revv mit der Veröffentlichung des D20 die Messlatte für Clean-Lunchbox-Verstärker schon extrem hoch. Dieser war nämlich weltweit der erste mit eingebautem Two Notes Torpedo-Direkt-XLR-Ausgang. Mit dem D20 MK2 kommt nun, sechs Jahre später, ein Update auf den Markt, das – basierend auf Feedback von hochrangigen Top-Playern – eine Reihe an Verbesserungen parat hat. Und das Beste: Joey Landreth ist mit einem eigenen Modell, dem Joey Landreth D20JL, auch wieder involviert!

Revv D20 MK2

Der neue Revv D20 MK2 besticht mit verbesserten Schalt-, Reverb- und Klangeigenschaften. Der Vollröhrenamp läuft mit zwei 12AX7-Vorstufenröhren und zwei 6V6-Endstufenröhren, welche zwischen 20 W und 4 W umschaltbar sind. Frontseitig besitzt er Regler für Gain, Treble, Middle, Bass, Volume, Reverb und Level sowie einen Treble- und Gain-Boost-Schalter. Damit ist er bestens ausgestattet, um von edlen Clean-Sounds über Edge-of-Breakup-Sounds alles zu liefern, was man für dynamisches Spiel braucht – die ideale Basis für Pedalboard-User.

Integrierter Reverb, Gain-Boost und Two Notes

Der Revv D20 MK2 bietet jetzt auch einen integrierten, hochwertigen digitalen Reverb. Dieser ist über das Frontpanel regelbar, zusätzlich aber auch via Fußschalter oder sogar MIDI. Außerdem fungiert der Gain-Boost in der MK2-Variante nicht mehr als Push/Pull-Regler, sondern als Toggle-Switch und ist ebenfalls per Fußschalter oder MIDI steuerbar.

Das Two Notes Torpedo Reactive Load & Impulse Response darf natürlich nicht fehlen. Wie schon beim ersten Modell ist damit auch beim MK2 wieder direktes Spielen und Aufnehmen ohne Lautsprecherbox möglich. Sechs virtuelle Cabinet-Presets stehen über einen Drehregler zur Verfügung, via MIDI sind es sogar 128 Presets. Alles ist editierbar mittels USB und der Two Notes Software.

Revv Joey Landreth D20JL

Auch beim Revv D20 MK2 gibt es wieder eine verfeinerte, auf Landreths Sound und Spielweise abgestimmte Version – den D20JL. Mit denselben Grundfeatures wie der D20 MK2 bietet er zusätzliche klangliche Optimierungen wie etwa mehr Headroom, straffere Bässe und betontere Mitten. Außerdem bekommt man die vom D25JL inspirierte exklusive Optik.

Beide Amps kommen mittlerweile in einem neuen Tolex-Lunchbox-Gehäuse (25,4 x 37,5 x 22,2 cm) und wiegen nur 7 kg. Der D20 MK2 ist ab sofort für 1.449 € erhältlich, der D20JL sollte in Deutschland bald folgen (UVP: 1.499 USD).