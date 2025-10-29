ANZEIGE
News: SanDisk DJ Flash Drive, USB-Stick für DJs

Ein USB-Stick extra für DJs

29. Oktober 2025
SanDisk DJ Flash Drive – Ab sofort gibt es einen neuen USB-Stick, der speziell für die Anforderungen von DJs konzipiert wurde.
Dafür hat sich der etablierte Speichermedienhersteller SanDisk mit rekordbox zusammengetan, der DJ-Software, mit der sich Titel vor Auftritten passend vorbereiten lassen. Das Ergebnis ist ein USB-Stick für DJs mit schnellen Schreib- und Lesegeschwindigkeiten, passenden Anschlüssen und natürlich auch genügend Speicher.

USB-C und USB-A? Mit dem SanDisk DJ Flash Drive kein Problem!

Der SanDisk DJ Flash Drive verfügt über einen Speicher von wahlweise 512 GB oder einem TB und bietet somit genügend Platz für eure gesamte Musikbibliothek.
Mit einer Lesegeschwindigkeit von 1000 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von 900 MB/s sollte das Übertragen vom Rechner auf das Endgerät problemlos und schnell funktionieren.
Für die Verwendung mit verschiedenen Geräten verfügt der USB-Stick sowohl über einen herkömmlichen USB-A-Anschluss, der aktuell noch bei fast allen Pioneer-DJ- und AlphaTheta-Geräten verwendet wird, als auch über einen USB-C-Port. So kann der USB-Stick natürlich mit dem neuen CDJ-3000X, dessen Test ihr hier findet, verwendet werden.
Zudem ist der USB-C-Port bei fast allen neuen Rechnern verbaut, sodass auch hier kein Adapter nötig ist.

Nachdem der USB-Stick bereits in den USA erhältlich war, gibt es diesen nun auch hier. Preislich liegt der USB-Stick in der 512 GB-Variante bei 83,- Euro und die ein TB-Variante bei 160,- Euro. Beim Kauf des SanDisk DJ Flash Drive gibt es zudem drei Monate des Creative Plans von Rekordbox gratis dazu.

Preis

  • 512 GB: 83,- Euro
  • 1 TB: 159,- Euro

Links

