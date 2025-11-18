ANZEIGE
News: Serato DJ Pro 4, DJ-Software

Mehr Workflow, mehr Farben, mehr Kontrolle

18. November 2025
News: Serato DJ Pro 4, DJ-Software

News: Serato DJ Pro 4, DJ-Software

Serato DJ Pro 4 – Nach einigen Monaten in der Betaphase gibt es jetzt endlich die neue Version der beliebten DJ-Software zum Download. Diese kommt mit einer Reihe an Quality-of-Life-Updates, sodass das Auflegen noch intuitiver werden soll und mehr Spaß bringt.

Neue Arten, Crates zu erstellen und zu sortieren, überholte Bewertungssysteme und anpassbare Layouts für eine bessere Übersicht auf der Bühne gehören zu den Features von Serato DJ Pro 4.

News Serato DJ Pro 4, DJ-Software

Jetzt mit der Möglichkeit Songs von Streaming-Diensten in eure Crates zu sortieren

Mit dem neuen Update gibt es viele Neuerungen, die sich die Community lange gewünscht hat. So können Crates jetzt direkt durchsucht werden, Songs mit Sternen oder sogar Emojis bewertet werden und es kann nun auch mehr Farbe zur Sortierung der eigenen Titel angewendet werden. Zudem wird jetzt die gesamte Bibliothek und nicht der jeweilige Crate in dem ihr gerade seid durchsucht, was das Finden von Songs deutlich beschleunigen sollte.


Nicht nur, dass Spotify jetzt als Streaming-Dienst innerhalb von Serato DJ Pro 4 zur Verfügung steht, nein, man geht einen Schritt weiter: Mit der neuen Version der DJ-Software können jetzt auch Songs des Streaminganbieters in die eigenen Crates gepackt und gemeinsam mit der eigenen Bibliothek angezeigt werden.

Eine Funktion, die durch das Update wegfällt, ist der „Stöbern“-Button, mit dem sich die Musikbibliothek mehrstufig filtern ließ. Das wird einigen sicherlich nicht gefallen, da dieses Feature lange Teil von Serato DJ Pro war und viele Nutzer es fest in ihren Workflow integriert hatten.

News Serato DJ Pro 4, DJ-Software

Farbige Crates oder Songs, Bewertungssysteme mit Sternen oder Emojis? Alles neu in Serato DJ Pro 4

Eine weitere Neuerung innerhalb von Serato DJ Pro 4 ist die sogenannte Slip Release. Diese soll für flüssigere Übergänge nach Scratches mit einem DVS oder DJ-Controller sorgen und natürlicher in das normale Track-Playback zurückfinden.

Serato DJ Pro 4 ist ab sofort zum Download erhältlich und für Nutzer mit einer bestehenden Lizenz ist das Update kostenfrei.

