News: Spotify-Integration in Algoriddim djay Pro

Spotify ist zurück in djay Pro

24. September 2025
News: Spotify-Integration in Algoriddim djay Pro 2

News: Spotify-Integration in Algoriddim djay Pro 2

Die DJ-Software djay Pro von Algoriddim unterstützt ab sofort den Streaming-Dienst Spotify als Quelle für eure Mixe. Hierzu benötigt ihr lediglich ein Spotify-Premium-Abonnement, mit dem ihr euch in der djay-Pro-App anmelden könnt. Schon könnt ihr aus Millionen von Songs auswählen und die neuesten Tracks sofort miteinander kombinieren.

schneller Zugriff auf eure Lieblingstracks

Nachdem AlphaTheta die Integration des Streaming-Dienstes in die DJ-Software rekordbox vorgestellt hatte, wie wir euch hier berichtet haben, gibt es diese nun auch wieder bei der Software von Algoriddim.

Bis 2020 war die Software von Algoriddim die einzige DJ-App, die eine Integration mit Spotify anbot. Nun haben Nutzer neben anderen Diensten wie Tidal oder Apple Music wieder die Möglichkeit, auf Spotify-Songs zurückzugreifen.

Aktuell wird jedoch nur die Desktop-Anwendung von Algoriddim die Integration von Spotify unterstützen. Für alle Nutzer der mobilen Anwendung steht diese leider noch nicht zur Verfügung. Zudem muss hier auf die Möglichkeit der Aufnahme und der Stem-Separation verzichtet werden. Laut FAQ auf der Herstellerseite wird zudem noch kein Lossless-Audio unterstützt.

Das Feature ist ab sofort verfügbar.

