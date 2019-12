News: Squarp Instruments Rample Waves System – ein neuer Synthesizer?

Teaserbild für neues Produkt

Squarp Instruments Rample – das ist auch schon die einzige gesicherte Information, die uns der Hersteller des bekannten Hardwaresequencers Pyramid zukommen lässt. Wäre es bitte mal möglich, ein Instrument komplett mit allen Fakten vorzustellen? ;-)

Zum Squarp Instruments Rample gibt es nur ein Auschnittfoto, mit dem sich lediglich ein paar Vermutungen anstellen lassen. Immerhin ist die Bezeichnung „Waves System“ schon auf der Webseite zu lesen. Mit etwas Mühe lassen sich auf dem Foto die Begriffe gain, pitch und filter (?) entziffern, was auf einen Synthesizer rückschließen lässt. Oberhalb der Regler ist ein ein LED-Feld zu sehen. Das erinnert ein klein wenig an einen Teil der Oszillatorsektion des Plugins impOSCar von G-Force und könnte wohlmöglich auf eine additive Tonerzeugung hindeuten. Reine Spekulation, aber im Zusammenhang mit dem Untertitel „Waves System“ scheint es nicht vollkommen abwegig. Allerdings wäre dies eine recht rudimentäre Anzeige dafür. Allerdings, wie die Lauflichtanzeige eines Sequencers, was bei diesem Hersteller ebenso nahe liegen würde, sieht es auch nicht gerade aus. Oder ist der Teil „Ram“ des Namens vielleicht wörtlich zu nehmen und es handelt sich um einen Sampleplayer?

Was außerdem auffällt, ist, dass die Regler sehr dicht beieinander liegen und wenn man sie als Größenvergleich nimmt, das Gerät wohl recht kompakt ausfallen wird. Aber man sieht ja hier nur einen begrenzten Ausschnitt. Um ein Modul scheint es sich aber nicht zu handeln, da das Gerät in liegender Position „gezeigt“ wird.

Gern würden wir mehr zum Squarp Instruments Rample berichten, doch sind wir der Scheibchentaktik des Herstellers ausgeliefert. Noch. Sobald mehr Informationen verfügbar sind (sicherlich noch vor der NAMM), wird diese Meldung auf den neusten Stand gebracht.