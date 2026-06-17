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News: Stokyo Record Runner BT, tragbarer Schallplattenspieler

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Der fahrende VW-Bulli-Plattenspieler mit Bluetooth

17. Juni 2026
News: Stokyo Record Runner BT, tragbarer Schallplattenspieler

News: Stokyo Record Runner BT, tragbarer Schallplattenspieler

Mit dem Stokyo Record Runner BT gibt es den wohl kompaktesten Plattenspieler der Welt als offiziell lizenziertes Volkswagen-Produkt.

Das Konzept des Plattenspielers ist simpel aber effektiv: Statt einer stationären Nadel, unter der sich die Schallplatte bewegt, fährt beim Record Runner die Nadel über die stationäre Schallplatte und im Design des kultigen VW Bulli ist das natürlich auch ein echter Hingucker.

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Stokyo Record Runner BT

Die Idee hinter dem ungewöhnlichen Plattenspieler reicht bis in die 1980er-Jahre zurück. Damals wurde das Konzept unter dem Namen Soundwagon bekannt. Der heutige Record Runner wurde später als Neuauflage des Klassikers auf den Markt gebracht. Mit einem Gewicht von gerade einmal 163 Gramm ist der kleine VW-Bus sogar leichter als manche Schallplatte, die er abspielt.

News Stokyo Record Runner BT, tragbarer Schallplattenspieler

(Quelle: Thomann)

Damit der Stokyo Record Runner BT ungestört seine Runden auf dem Vinyl drehen kann, wird er mit zwei AAA-Batterien betrieben. Laut Hersteller reicht ein Satz Batterien für bis zu 90 Minuten Wiedergabe.

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News Stokyo Record Runner BT, tragbarer Schallplattenspieler

(Quelle: Thomann)

Stylus und Cartridge stammen von Audio-Technica und die verbaute Nadel ist austauschbar. Im Inneren des Bullis arbeitet ein integrierter Verstärker. Der Record Runner spielt Schallplatten mit 33⅓ Umdrehungen pro Minute ab. Außerdem verfügt er über eine automatische Stopp-Funktion sowie einen Pitch-Regler, mit dem sich die Wiedergabegeschwindigkeit um ±8 % anpassen lässt.

Die aktuelle BT-Version ermöglicht zusätzlich die Übertragung des Audiosignals an Bluetooth-Lautsprecher. Das Modell ist für 119 Euro erhältlich.

Wer auf Bluetooth verzichten kann, bekommt die Standardversion für 95 Euro.

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Preis

  • Stokyo Record Runner BT: 119,- Euro
  • Stokyo Record Runner: 95,- Euro
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Im Dezember 2016 haben sich die langjährigen Musiker und Freunde Max und Amin unter dem Namen The Droids als Live-Act zusammengeschlossen. Mit elektronischen Live-Sets, Hybrid-DJ-Sets und DJ-Performances begeistert das Duo seine Fans mit pumpenden Bässen, dramatischen Synthesizer-Melodien und markanten 909-Drum- Sequenzen. Dabei erschaffen The Droids einen Sound geprägt von klassischer House-Musik, sphärischen und träumerischen Klänge sowie melodischem und dunklem Techno. Durch ihre ...

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  1. Profilbild
    Numitron AHU

    hab sowas ähnliches Mal Mitte der 90er gesehen.. schade, dass es für die Platten eher nicht optimal ist. 😎

    3. Mehr anzeigen
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