Der fahrende VW-Bulli-Plattenspieler mit Bluetooth

Mit dem Stokyo Record Runner BT gibt es den wohl kompaktesten Plattenspieler der Welt als offiziell lizenziertes Volkswagen-Produkt.

Das Konzept des Plattenspielers ist simpel aber effektiv: Statt einer stationären Nadel, unter der sich die Schallplatte bewegt, fährt beim Record Runner die Nadel über die stationäre Schallplatte und im Design des kultigen VW Bulli ist das natürlich auch ein echter Hingucker.

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Stokyo Record Runner BT

Die Idee hinter dem ungewöhnlichen Plattenspieler reicht bis in die 1980er-Jahre zurück. Damals wurde das Konzept unter dem Namen Soundwagon bekannt. Der heutige Record Runner wurde später als Neuauflage des Klassikers auf den Markt gebracht. Mit einem Gewicht von gerade einmal 163 Gramm ist der kleine VW-Bus sogar leichter als manche Schallplatte, die er abspielt.

Damit der Stokyo Record Runner BT ungestört seine Runden auf dem Vinyl drehen kann, wird er mit zwei AAA-Batterien betrieben. Laut Hersteller reicht ein Satz Batterien für bis zu 90 Minuten Wiedergabe.

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Stylus und Cartridge stammen von Audio-Technica und die verbaute Nadel ist austauschbar. Im Inneren des Bullis arbeitet ein integrierter Verstärker. Der Record Runner spielt Schallplatten mit 33⅓ Umdrehungen pro Minute ab. Außerdem verfügt er über eine automatische Stopp-Funktion sowie einen Pitch-Regler, mit dem sich die Wiedergabegeschwindigkeit um ±8 % anpassen lässt.

Die aktuelle BT-Version ermöglicht zusätzlich die Übertragung des Audiosignals an Bluetooth-Lautsprecher. Das Modell ist für 119 Euro erhältlich.

Wer auf Bluetooth verzichten kann, bekommt die Standardversion für 95 Euro.