News: Strymon Olivera, Delay Pedal

Oil-Can Delay der Extraklasse

Das Strymon Olivera bringt den unverwechselbaren Sound der legendären Oil-Can Delays aus den 1950er-Jahren zurück – jene geheimnisvoll schimmernden, dunklen Delay-Effekte, die Musikgeschichte geschrieben haben.

ANZEIGE

Das Strymon Olivera

Inspiriert von den originalen Oil-Can Delays der Firma Tel-Rey aus dem Jahr 1959, die mithilfe einer ölgeschmierten rotierenden Scheibe ein statisches Echo erzeugten, bietet das Olivera eine digital perfekt nachgebildete Emulation dieser einzigartigen Technologie. Das Pedal erzeugt warme, modulierte Echos, die irgendwo zwischen verwaschenem dunklem Delay und fedrigem Reverb-Charakter schweben und eine unverwechselbar organische, fast mechanische Klangtextur liefern. Dank eines neu entwickelten Algorithmus gelingt erstmals eine realistische Nachbildung der komplexen Dynamik und Modulation dieser Vintage-Maschinen.

Das Olivera bietet fünf Regler mit Time, Rate, Intensity, Regen und Mix. Zudem können mit einem Switch die zwei verschiedenen Delay-Köpfe ausgewählt werden. Ein Class A JFET Preamp am Input verfeinert das Signal, welches sowohl am Input als auch am Output in Stereo verfügbar ist. Das Olivera ist MIDI-fähig und hat darüber bis zu 300 Presets auf Lager. Zur Steuerung steht eine EXP/MIDI Buchse oder die USB Verbindung zur Verfügung. Expression-Pedale und der Strymon Multiswitch sind ebenfalls hierüber anschließbar.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Das Strymon Olivera kostet 299,- Euro. Es ist demnächst bei Thomann verfügbar.