News: T-Rex TwinBlaze, Tube Distortion Pedal

Zwei-kanaliges Röhrenpedal mit fettem Boost

Das T-Rex TwinBlaze kommt als zwei-kanaliges, röhrenbetriebenes Distortion- und Overdrive Pedal. Somit könnte das Effektgerät der dänischen Pedalschmiede als der perfekte Begleiter für organisch konzipierte Pedalboards dienen.

Das T-Rex TwinBlaze

Das TwinBlaze bietet zwei identische Kanäle, jeweils mit Crunch- und Lead-Modus und setzt dabei auf eine echte 12AX7A-Vorstufenröhre. Damit kann es alles von smoothen Blues-Verzerrungen bis hin zu ausgewachsenem High-Gain-Brett liefern, wobei der Fokus immer auf Wärme, Dynamik und natürlicher Sättigung liegt.

Dabei bietet das Pedal umfangreiche Einstellmöglichkeiten, die man sonst von Amps kennt. Für jeden der beiden Kanäle stehen neben einem Gain Regler ein 3-Band EQ, sowie Presence und Level Regler zur Verfügung. Über einen Kippschalter kann pro Kanal zwischen einem Crunch und Lead Voicing gewählt werden.

Neben den beiden Kanälen gibt ein satter 20dB Clean-Boost reichlich Reserven für Solo-Parts ohne die mühsam eingestellte Zerre zu verändern. Außerdem ist das T-Rex Pedal neben dem normalen Output mit einem designierten Out mit Speaker Simulation ausgestattet, sodass direktes Recorden oder Spielen ohne Amp mühelos möglich ist.

Wie bei T-Rex üblich ist das Pedal Handmade in Dänemark. Außerdem kommt es mit einem 12-V-Netzteil im Lieferumfang.

Preis und Verfügbarkeit

Das TwinBlaze Tube Distortion ist für 295,- Euro beim Musikhaus Thomann verfügbar.