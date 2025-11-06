ANZEIGE
ANZEIGE

News: T-Rex TwinBlaze, Tube Distortion Pedal

Zwei-kanaliges Röhrenpedal mit fettem Boost

6. November 2025
T-Rex TwinBlaze Tube Distortion

T-Rex TwinBlaze Tube Distortion

Das T-Rex TwinBlaze kommt als zwei-kanaliges, röhrenbetriebenes Distortion- und Overdrive Pedal. Somit könnte das Effektgerät der dänischen Pedalschmiede als der perfekte Begleiter für organisch konzipierte Pedalboards dienen.

Das T-Rex TwinBlaze

Das TwinBlaze bietet zwei identische Kanäle, jeweils mit Crunch- und Lead-Modus und setzt dabei auf eine echte 12AX7A-Vorstufenröhre. Damit kann es alles von smoothen Blues-Verzerrungen bis hin zu ausgewachsenem High-Gain-Brett liefern, wobei der Fokus immer auf Wärme, Dynamik und natürlicher Sättigung liegt.

ANZEIGE

T-Rex TwinBlaze Tube Distortion Vollansicht

Dabei bietet das Pedal umfangreiche Einstellmöglichkeiten, die man sonst von Amps kennt. Für jeden der beiden Kanäle stehen neben einem Gain Regler ein 3-Band EQ, sowie Presence und Level Regler zur Verfügung. Über einen Kippschalter kann pro Kanal zwischen einem Crunch und Lead Voicing gewählt werden.

T-Rex TwinBlaze Tube Distortion Rückseite

Neben den beiden Kanälen gibt ein satter 20dB Clean-Boost reichlich Reserven für Solo-Parts ohne die mühsam eingestellte Zerre zu verändern. Außerdem ist das T-Rex Pedal neben dem normalen Output mit einem designierten Out mit Speaker Simulation ausgestattet, sodass direktes Recorden oder Spielen ohne Amp mühelos möglich ist.

ANZEIGE

Wie bei T-Rex üblich ist das Pedal Handmade in Dänemark. Außerdem kommt es mit einem 12-V-Netzteil im Lieferumfang.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Das TwinBlaze Tube Distortion ist für 295,- Euro beim Musikhaus Thomann verfügbar.

ANZEIGE

Preis

  • 295,-

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
T-Rex Twinblaze Tube Distortion
T-Rex Twinblaze Tube Distortion
Kundenbewertung:
(2)
295,00€ Thomann
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: T-REX Binson Echorec, Disk-Delay

Test: T-REX Binson Echorec, Disk-Delay

25.09.2023 |11
NAMM 2023: T-Rex Binson Echorec Magnetic Disk Delay, Effektgerät

NAMM 2023: T-Rex Binson Echorec Magnetic Disk Delay, Effektgerät

14.04.2023 |0
Test: T-REX Replicator Eurorack, analoges Bandecho

Test: T-REX Replicator Eurorack, analoges Bandecho

29.02.2020 |9
News: Warm Audio Tube Squealer, Overdrive Pedal

News: Warm Audio Tube Squealer, Overdrive Pedal

10.10.2025 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X