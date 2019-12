News: Teenage Engineering M1 – faltbarer Kopfhörer für OP-Z

Headset für Sampling-Synth

Mit dem Teenage Engineering M1 bietet der Design-orientierte Hersteller aus Schweden eine Headset an, das speziell, aber nicht ausschließlich für Voice-Sampling mit dem Multimedia-Synthesizer OP-Z gedacht ist.

Den Synthesizer OP-Z hatten wir vor einiger Zeit in diesem Test vorgestellt. Eines seiner Features ist Sampling, was anscheinend von vielen für die Aufnahme der eigenen Stimme genutzt wird. Jedenfalls zielt das Headset M1 genau auf diese Anwendung ab und unterstützt somit den mobilen Einsatz des OP-Z, für den das akkubetriebene Gerät ohnehin ausgelegt ist..

Der Kopfhörer ist ähnlich kompakt wie der OP-Z und man kann die Hörmuscheln einklappen. Der M1 verfügt über ein eingebautes Mikrofon, alternativ kann man ein Bügelmikrofon anstecken. Auch das Audiokabel ist mit einem 3,5 mm Stecker am Kopfhöre angeschlossen. Dabei lassen sich Mikrofon und Audiokabel, je nach der eigenen Vorliebe, an der linken oder rechten Seite einstecken. Außerdem lassen sich mehrere M1 in einer Audiokette verbinden, damit mehrere Anwender die gleiche Audioquelle hören können.

Natürlich kann der Kopfhörer auch mit jedem anderen Gerät (mit 3,5 mm Anschluss) verwendet werden. Der Preis des M1 beträgt 69,- Euro.

Spezifikationen des Teenage Engineering M1

• Frequency Response – 20 Hz – 20 kHz

• Driver Sensitivity – 100 dB SPL ±3 dB @ 1 kHz

• Driver Impedance – 32 Ω

• Drivers – 30 mm Dynamic