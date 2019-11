News: Tesseract Modular – Radioactive, Step Fader, Sweet Sixteen

OSC, Sequencer, Faderbox und mehr

Der Musiker Mangu Diaz entwickelt im Nebenberuf Eurorack-Module für sein Label Tesseract Modular. Zunächst war die Angebotspalette überwiegend auf Nützliches wie Mixer und Matrixen ausgerichtet, doch nach und nach kommen ambitioniertere Module hinzu, wie zum Beispiel der Oszillator Radioactive, der duale Sequencer Step Fader und die CV-Source Sweet Sixteen.

Radioactive

Dieses 6 TE breite Oszillatormodul arbeitet mit 14 Bit Digitaltechnik für die Klangerzeugung, ist aber spannungssteuerbar. Genau genommen verfügt Radioactive über drei parallele, unabhängige Oszillatoren mit neun „Basic Waveforms“, die mit fünf verschiedenen Waveshaping-Modi bearbeitet werden können. In einem Poly-Modus lassen diese sich auch dreistimmig spielen. Außerdem verfügt das Modul über eine spannungssteuerbare AR/ASR-Hüllkurve und einen VC Pitch Slew für Glide-Effekte.

Step Fader

Dieser CV-Sequencer besitzt 16 Fader, die in drei Modi eingesetzt werden können: Dual, als zwei unabhängige Sequencer mit je 8 Steps, Parallel, als zweireihiger Sequencer mit 8 Steps und Single, für Sequenzen mit 16 Steps. Es gibt vier Play-Modi und jeder Step kann mit einem Schalter de/aktiviert werden. Außerdem sind Eingänge für Clock und Reset, ein regel- und modulierbarer Slew Limiter sowie ein Master-Fader pro Kanal vorhanden.

Auch weitere Module von Tesseract Modular sind erwähnenswert. Sweet Sixteen verfügt über

16 Fader, die feste CV-Signale, aber auch MIDI-CCs ausgeben. Nutella Tsunami kann Samples (auch in Stereo) via SD-Card in 16 Slots laden und via MIDI oder Trigger abspielen lassen. Low Coast ist ein Radio und mp3-Player (USB oder SD-Card), das als ungewöhnliche Soundquelle genutzt werden kann.

Die Module von Tesseract Modular sind als DIY-Kits oder fertig zusammengebaut erhältlich.