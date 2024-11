News: Union Audio elara.6, DJ-Mixer

High-End Mixer mit Anschlüssen ohne Ende

Union Audio elara.6 – so heißt der neueste High-End-Mixer auf dem Markt, der sich sowohl an professionelle DJs als auch an Live-Produzenten richtet.

Wer einen Blick auf die Oberfläche des DJ-Mixers wirft, stellt schnell fest, dass es hier ziemlich voll ist. Denn der Union Audio elara.6 verfügt über vier Dual-Input-Kanäle, die alle mit einem 4-Band-Equalizer ausgestattet sind. Dazu kommen zwei Auxilary Sends pro Spur und ein Dual Cue. Back-to-Back-Sets oder der Wechsel zwischen verschiedenen DJs sind somit sehr komfortabel möglich. Die gewichteten Fader sind mit einer ultralinearen Kurve ausgestattet.

Neben den vier Hauptspuren gibt es auf jeder Seite noch einen Analogue Processing Strip mit einem Filter als Kreativwerkzeug, das wahlweise zwischen High-Pass und Low-Pass umgeschaltet werden kann und bei dem Resonanz und Frequenz separat einstellbar sind. Hinzu kommt je eine Drive Unit mit Sidechain-Möglichkeit, um dem Mix noch mehr Tiefe zu verleihen.

Als Alleinstellungsmerkmal verfügt der Union Audio elara.6 über eine Width Control, mit der das Stereomaterial von Mono über Reverse Stereo bis hin zu Extra Wide geformt werden kann. In Kombination mit Filter und Drive sind hier euphorische Übergänge oder gefühlvolle Breakdowns möglich. Die Analoue Processing Strips können auch auf Aux 1 Send Pro oder Post gesendet werden. Beide Analouge Processing Strips können per Knopfdruck an- und ausgeschaltet werden.

Auf der linken Seite des Union Audio elara.6 befinden sich dann die beiden Return Spuren, die über einen 3-Band Equalizer mit durchstimmbaren Mitten verfügen. Auch diese können bei Bedarf auf den Crossfader gelegt werden. Des Weiteren hat man beim Union Audio elara.6 die Möglichkeit, den DJ-Mixer entweder mit normalen Fadern oder mit Rotarys zu erwerben. Der Mixer verfügt über ein eingebautes Netzteil und einen Innofader mit einstellbarer Kurve. Beim Monitoring besteht die Möglichkeit, das Signal zu splitten und zwischen Pre- und Post-EQ-Monitoring zu wählen.

Ein Blick auf die Rückseite des DJ-Mixers zeigt eine große Auswahl an Anschlussmöglichkeiten. Der Master Out kann über XLR oder 6,5 mm Klinke ausgegeben werden und interessanterweise wird auch das Booth Out Signal über ein Paar XLR-Anschlüsse gesendet. Neben den AUX- und Return-Spuren gibt es zwei Mikrofonanschlüsse in Form von XLR und einen Record Out via Cinch. Auffällig ist, dass sowohl der Master Out als auch der Booth Out mit XLR-Anschlüssen ausgestattet sind. Außerdem hat man neben dem Master noch einen Booth Out.

Preislich muss man für den Union Audio elara.6 sowohl in der Rotary als auch in der Linear Variante einen Kostenpunkt von 2700,- Euro einplanen. Das DJ-Mischpult kann ab sofort auf der Website des Herstellers bestellt werden.