News: Wampler Mini Ego 76, Compressor Pedal

Kompression in Studio-Qualität jetzt im Kleinformat

Der Wampler Mini Ego 76 ist ein Compressor Pedal, welches die DNA eines 1176 Peak Limiters auf dein Pedalboard bringen soll. Es ist Brian Wamplers Tribut an das legendäre Gerät, welches wirklich in jedem Studio zu finden ist.

Der Wampler Mini Ego 76

Der neue Mini Ego 76 ist die neue Version des Ego 76 Kompressorpedals im Kleinstformat. Er vereint somit den klassischen FET-Kompressor-Sound mit den Anforderungen moderner Pedalboards.

Der Mini Ego 76 setzt auf FET-Compression, genau wie sein großes Studio-Vorbild, der 1176 Peak Limiter, der seit 1967 den Sound von Studioproduktionen massiv beeinflusst hat. Gerade seine Qualitäten als Sound-Enhancer, wenn er an seine Grenzen gebracht wurde (British Mode), wurden im Mini Ego 76 eingefangen und weitergetragen.

Das erreicht das Wampler-Pedal durch Attack- und Release-Switches, welche durch jeweils drei vorbestimmte Settings schnelle, elementare Kontrolle zwischen den Ansprechzeiten bieten. Dazu kommt ein Parallel Clean Blend-Regler, der dir erlaubt, Kompression und Dry-Signal perfekt zu mischen.

Mit den beiden Reglern Level und Comp lassen sich sowohl die Signallautstärke als auch der Kompressionsgrad steuern. Doch damit nicht genug. Denn Brian Wampler wollte nicht einfach nur ein weiteres Clone der 1176er Kompressionsschaltung machen, sondern auch alle weiteren tonalen Nuancen einfangen, die in Studios sonst noch den Sound verfeinern, wie Preamps Konsolen und andere Hardware. Somit ist der Wampler Mini Ego 76 eben keine exakte Kopie, sondern eine Interpretation des 1176-Prinzips.

All diese Features, die man auch schon vom ursprünglichen Ego 76 Pedal kennt, kommen jetzt mit dem Mini in wirklich kompakter Form, mit einer Größe von nur 40.75 mm x 99.5 mm x 50.75 mm. Natürlich alles mit absolut hochwertigen Bauteilen und made in U.S.A.

Preis und Verfügbarkeit

Das Wampler Mini Ego 76 gibt es bei Thomann für 169,- Euro.