News: Warm Audio Throne Of Tone

Bluesbreaker Fans aufgepasst!

Noch mehr neues aus Texas. Warm Audio hat eine Neuheit am Start, unter anderem den Warm Audio Throne Of Tone – Ein Overdrive Pedal für waschechte Bluesbreaker Fans!

Auch dieses Exemplar ist eine wahre Schönheit und punktet neben wertiger Hardware zusätzlich mit einem robusten Gehäuse.

Warm Audio Throne of Tone

Der Warm Audio Throne of Tone ist ein Tribut an die klassischen Bluesbreaker Sounds aus den 1960er Jahren. Hier haben wir es nicht nur mit einem, sondern direkt mit zwei Schaltungen in einem Gehäuse zu tun – der originale Bluesbreaker Sound sowie der Sound einer zwei-kanaligen modifizierten Boutique-Version.

Auf der Oberseite finden sich Regler für Volume, Gain, Tone und Presence, darunter diverse Kippschalter um zwischen High- und Low-Gain, oder Distortion, Boost und Overdrive zu wählen. Der Voicing-Schalter wechselt zwischen „Blues“ (frühe Klassiker) und „King“ (Boutique-Favorit).

Außerdem verfügt das Pedal über einen externen Spannungsverdoppler (9V-18V) der erhöhten Headroom schafft, sowie über Send- und Return-Buchsen um externe Pedale zwischen die beiden Schaltkreise einzuschleifen. Im Throne of Tone kommen JRC4580- und TL072-OP-Amps zum Einsatz und 24 Dioden.

Das Pedal wird in kurzer Zeit lieferbar sein. Den Throne of Tone findet ihr bei Thomann für 249,- Euro.