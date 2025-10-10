News: Warm Audio Tube Squealer, Overdrive Pedal

Ein Tubescreamer hoch drei

ANZEIGE

Neues von der Firma Warm Audio. Diesen Herbst beschert uns die Firma aus Texas mehrere Neuheiten in Form von Gitarrenpedalen. Los geht es mit dem Warm Audio Tube Squealer, einem Overdrive Pedal inspiriert von den klassischen Tube Screamer Sounds.

Wie bei warm Audio üblich machen die Pedale optisch schon einiges her, und Punkten außerdem mit robustem Gehäuse und wertiger Hardware.

Warm Audio Tube Squealer

Der Warm Audio WA-TS Tube Squealer vereint nicht nur einen, sondern direkt gleich drei Varianten des wohl bekanntesten Overdrive Pedals aller Zeiten (808, TS9 und TS10). Dabei vereint der Tube Squealer drei separate Signalwege um so eine authentische Version der jeweiligen Schaltung zu kreieren, anstatt eines simplen Re-Voicings.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neben den klassischen Drive, Level und Tone Reglern findet sich beim Tube Squealer noch ein nützlicher Mix Regler. In der Mitte befinden sich zwei Kippschalter, wovon der einer zwischen den drei Modi wählen lässt. Bei dem zweiten handelt es sich um einen Pickup Wahlschalter um zwischen Single-Coil und Humbucker Pick-Ups besser abstimmen zu können. Im Inneren des Pedal befinden sich nur hochwertige Komponenten, wie zum Beispiel JRC4558 Op-Amps, diskrete Transistoren und JFETs.

Das wird in kurzer Zeit lieferbar sein. Den Tube Squealer findet ihr bei Thomann für 159,- Euro.