News: Warm Audio Tube Squealer, Overdrive Pedal

Ein Tubescreamer hoch drei

10. Oktober 2025

 

Warm Audio Tube Squealer Vollansicht

Neues von der Firma Warm Audio. Diesen Herbst beschert uns die Firma aus Texas mehrere Neuheiten in Form von Gitarrenpedalen. Los geht es mit dem Warm Audio Tube Squealer, einem Overdrive Pedal inspiriert von den klassischen Tube Screamer Sounds.

Wie bei warm Audio üblich machen die Pedale optisch schon einiges her, und Punkten außerdem mit robustem Gehäuse und wertiger Hardware.

Warm Audio Tube Squaler full

Warm Audio Tube Squealer

Der Warm Audio WA-TS Tube Squealer vereint nicht nur einen, sondern direkt gleich drei Varianten des wohl bekanntesten Overdrive Pedals aller Zeiten (808, TS9 und TS10). Dabei vereint der Tube Squealer drei separate Signalwege um so eine authentische Version der jeweiligen Schaltung zu kreieren, anstatt eines simplen Re-Voicings.

Neben den klassischen Drive, Level und Tone Reglern findet sich beim Tube Squealer noch ein nützlicher Mix Regler. In der Mitte befinden sich zwei Kippschalter, wovon der einer zwischen den drei Modi wählen lässt. Bei dem zweiten handelt es sich um einen Pickup Wahlschalter um zwischen Single-Coil und Humbucker Pick-Ups besser abstimmen zu können. Im Inneren des Pedal befinden sich nur hochwertige Komponenten, wie zum Beispiel JRC4558 Op-Amps, diskrete Transistoren und JFETs.

Warm Audio Tube Squealer Frontalansicht

Das wird in kurzer Zeit lieferbar sein. Den Tube Squealer findet ihr bei Thomann für 159,- Euro.

Preis

  • Tube Squealer 159,-

Links

Warm Audio Tube Squealer Overdrive
Warm Audio Tube Squealer Overdrive Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
