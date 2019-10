News: Yamaha SHS-300 – neue, kleine Keytar

Einfach drauf los spielen

Yamahas Umhänge-Keyboard-Serie erhält mit dem Modell SHS-300 Zuwachs. Gegenüber der Keytar SHS-500 ist die neue Version etwas kleiner und in den Funktionen abgespeckt. Mit der günstigeren Variante will man den Einstieg ins Musizieren ohne Vorkenntnisse noch leichter machen.

Die Yamaha SHS-300 Keytar legt den Fokus auf das Spielen mit der Jam Function. Die kostenlose Yamaha Chord Tracker App verbindet via Bluetooth die Keytar zum Beispiel mit einem Smartphone. Wird dann die Jam Function aktiviert, werden die Noten, die auf dem Keyboard gespielt werden entsprechend an einen Song, der über die App läuft, oder eine Chord Progression angepasst. Falsch spielen ist damit nahezu unmöglich.

Die Jam Function hat drei Modi: Finger Mode für 1-Finger-Akkorde, Backing Mode zur Begleitung und Melody A für das Spielen nach einer festgelegten Skale. Ist die Jam Function deaktiviert, kann die Keytar wie ein normales Keyboard gespielt werden.

Die Soundauswahl der SHS-300 beschränkt sich auf vier Kategorien: Synth, Piano, Guitar und Other, für die jeweils drei verschiedene Klänge vorhanden sind.

Als Spielhilfen sind in den Griff ein Pitch-Wheel und zwei Knöpfe für Sustain und Vibrato integriert. Die Keytar kann mit Batterien betrieben werden und besitzt einen integrierten Lautsprecher. Als Anschlüsse gibt es einen Audioeingang und USB. Und natürlich lässt sie sich mit einem Gitarrengurt umhängen.

Die Yamaha SHS-300 zielt klar auf Einsteiger, die einfach nur Spielen und Spaß haben wollen. Sobald ein Preis und weitere technische Spezifikationen zu erfahren sind, werden wir die Information nachreichen.