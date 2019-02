NicomSoft G2500 emuliert das ARP 2500 System

Derzeit nur Stand-alone

Die Synthesizer von ARP sind in den letzten Jahren sehr häufig kopiert worden, ob als Hardware-Nachbauten, Software-Emulationen oder DIY-Projekte. Nach Odyssey und 2600 „erwischt“ es mit dem NicomSoft G2500 nun das Modularsystem 2500.

NicomSoft G2500 nimmt sich das eigenwillige Modularsystem 2500 zum Vorbild, mit dem ARP die Basis für den Erfolgt der Firma legte. Das Konzept unterscheidet sich von anderen Modularsystemen, sowohl damalige als auch heutige, dadurch, dass es anstelle von Patchkabeln zur Verbindung der Module eine Kreuzschienenmatrix gibt, mit der die Verbindungen des Signalflusses hergestellt werden. Entwickler Alan R. Pearlman soll angeblich Patchkabel gehasst haben. Die Atmosphäre des Arbeitens mit dem ARP2500 wird von der Bedienung mindestens eben so sehr bestimmt, wie von seinem Klang.

Das G2500 beinhaltet natürlich am Vorbild orientierte Module, als auch eine Neuentwicklungen. Zur Ausstattung gehören folgende Module, die so auch am Original vorhanden waren:

• 1002 Power Control

• 1004-T Oscillator (4x)

• 1005 Modulator Amplifier

• 1006 Filter Amplifier

• 1016 Dual Noise / Random

• 1027 Ten-Position Sequencer

• 1033 Dual Envelope Generator

• 1036 Sample & Hold / Random Voltage

• 1047 Multimode Filter / Resonator

• 1050 Sequential Mixer

Dazu kommt ein neues I/O-Modul und ein virtuelles Keyboard, dass dem 3001 nachempfunden ist. Noten können über MIDI, aber auch über die Computertastatur (16 Tasten) gespielt werden.

Die gespielten Klänge können auf Knopfdruck direkt als WAV-Files auf die Festplatte gespeichert werden. Patches werden als Text-Files gespeichert.

Die GUI, die in silber oder schwarz gewählt werden kann, lässt sich zoomen.

Der Haken an der Sache ist, das NicomSoft G2500 bislang nur als Stand-alone Version, für MacOS und Windows, verfügbar ist. Ein Betrieb als Plug-in unter den Schnitstellen VST, AU oder AAX ist derzeit noch nicht möglich. Man kann nur die gespeicherten WAV-Files an eine DAW senden oder den Softsynth live spielen. Es bleibt abzuwarten, ob der Entwickler eine Plug-in Version nachliefern wird.

Für NicomSoft G2500 ist eine Demoversion mit eingeschränkter Laufzeit (20 Minuten) und ohne Save-Funktion verfügbar. Die Software wird derzeit für einen Introduction-Preis von 100,- Euro angeboten.