Kleines Delay mit großen Möglichkeiten - Das Nobels DEL-Mini

Das Nobels DEL-mini Delay vereint auf kleinstem Raum die drei wichtigsten Delays Analog Delay, Tape Echo und Digital Delay.

Bei der Firma Nobels kommt mir als Erstes mein altes Sound Studio in den Sinn, diese rote Kultkiste, die, in direkter Konkurrenz zum Tom Scholz Rockman, ziemlich fette Sounds auf den Kopfhörer zauberte und vor dem Amp kläglich versagte. Zur Abschlussfahrt meines Ausbildungsjahrgangs zum Krankenpfleger habe ich aber immerhin „The Loner“ mit der Kiste zelebriert, über einen dieser Kassetten-Mikrofon-All-In-One Verstärker. Mei, schee war’s

Nobels DEL-mini Delay Gitarren Effekt Pedal

Dass Nobels auch durchaus mehr zu bieten hat, als kultiges, altes Equipment, dürfte allseits bekannt sein. Jetzt gibt’s ein wirklich kleines, feines Delay-Pedal mit analogem und digitalem Delay sowie einem Tape Echo, das auf jedem Board Platz finden dürfte.

Gerade einmal 5 × 9 × 5 cm ist es „groß“, das kleine Pedal. 210 g wiegt es, also quasi der Schmetterling unter den Delay Pedalen. Schauen wir mal genauer auf die Features, denn das Nobels DEL-mini Delay hat das Zeug zum Klassiker.

Die drei Modi Analog, Digital und Tape werden über einen kleinen Miniswitch aktiviert, die Bedienung des Pedals ist übersichtlich, aber effektiv. Drei Regler kümmern sich um Time, Feedback und Mix, der Fußtaster schaltet das Pedal in den ausgewählten Bypass-Mode. Der Fußtaster dient gleichsam als Tap-Tempo-Button, hierzu muss er vorher zwei Sekunden lang gedrückt werden.

Ausgewählter Bypass-Mode? Ja, das Pedal kann True Bypass und Buffered Bypass, die Einstellung erfolgt über einen Schiebeschalter an der Frontseite des Gerätes. Hier kann man auch einstellen, ob das Pedal in Mono oder Stereo arbeiten soll. Das ist bei so einem kleinen Pedal beileibe kein Standard.

Wer das Pedal in Stereo nutzen will, muss TRS-Kabel verwenden, also das, was man gemeinhin als „Stereoklinkenkabel“ bezeichnet. Dafür kann das Pedal dann aber auch in einem Stereo-Setup genutzt werden. Das gilt auch für den Eingang, also True Stereo ist hier möglich.

Die kleinen, weißen Pöppel an den Knöpfen leuchten im Dunkeln, was die Orientierung doch deutlich erleichtert. Das Nobels DEL-mini Delay benötigt ein 9V Netzteil, Batteriebetrieb ist nicht vorgesehen. Sehr gut! Platz auf einem recht vollen Board dürfte es noch finden, da bin ich mir sicher. Der Sound im Demovideo ist jedenfalls schon mal klasse und macht Bock auf mehr.

Lieferbar ist das Nobels DEL-mini Delay Gitarren Effekt Pedal in etwa einer Woche, der Preis von 99 € erscheint preiswert angesichts der Features und der True Stereo-Option.