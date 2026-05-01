ANZEIGE
ANZEIGE

Noctalune Audio NoctaTape, Effekt-Plug-in

Sättingungs-Plug-in für Gitarristen & Producer

1. Mai 2026
noctalune audio noctatape vorschau

Noctalune Audio NoctaTape, Effekt-Plug-in

Der Plug-in-Entwickler Noctalune Audio stellt mit NoctaTape ein neues Tape-Saturation-Plug-in im Vintage-Stil vor, das modernen Produktionen Wärme, Bewegung und Charakter verleihen soll.

Noctalune Audio NoctaTape

Im Gegensatz zu vielen sauberen oder transparenten Tape-Simulationen setzt NoctaTape laut Aussagen des Herstellers auf eine musikalischere und deutlicher hörbare Interaktion mit dem Signal. Es kombiniert sanfte Sättigung, eine Formung der Höhen und einen dynamischen Wobble-Effekt, um ein lebendiges, leicht imperfektes Tape-Gefühl zu erzeugen. Im Kern kombiniert NoctaTape also eine harmonische Sättigung, Frequenzformung und zeitbasierte Modulation. Das Ergebnis reicht von sanfter Wärme und Glue bis hin zu deutlich hörbarer Bewegung und Vintage-Färbung.

ANZEIGE

Noctalune Audio NoctaTape, Effekt-Plug-in

Ein zentrales Merkmal von Noctalune Audio NoctaTape ist das bewusst nichtlineare Mix-Verhalten, bei dem sich die wahrgenommene Modulation und Sättigung in Abhängigkeit vom Dry/Wet-Verhältnis verändert. Dadurch lässt sich laut Entwickler alles von subtilem Glue bis zu klar hörbarer Tape-Bewegung und LoFi-Texturen einstellen.

ANZEIGE

Bei der Entwicklung des Plug-ins hatte der Hersteller Produzenten, aber auch Gitarristen im Hinterkopf, eignet sich NoctaTape doch sowohl für einzelne Spuren als auch für komplette Mixe. Klangbeispiele zum Plug-in findet ihr hier.

Ab sofort ist Noctalune Audio NoctaTape für Windows (VST3) und macOS (VST3, AU) erhältlich. Der reguläre Preis beläuft sich auf 49,99 Euro. Bis zum 9.5.2026 gilt ein Einführungspreis von 25,- Euro. Diesen erhaltet ihr beim Kauf des Plug-ins durch Eingabe des Codes NTRELEASE.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Nektar Panorama CS12, Controller für DAW-Plug-ins

Nektar Panorama CS12, Controller für DAW-Plug-ins

24.04.2026 |0
Sync Audio MegaMod, kostenloses Modulations-Plug-in

Sync Audio MegaMod, kostenloses Modulations-Plug-in

24.04.2026 |2
u-he Zebra 3, modulares Synthesizer Plug-in

u-he Zebra 3, modulares Synthesizer Plug-in

20.04.2026 |6
Dexibell T2L Electric Piano Plug-in, Software-Piano

Dexibell T2L Electric Piano Plug-in, Software-Piano

20.04.2026 |10
Universal Audio UAD Explore FREE, Plug-in-Bundle

Universal Audio UAD Explore FREE, Plug-in-Bundle

15.04.2026 |0
Test: Strymon NightSky, experimentelles Reverb Plug-in

Test: Strymon NightSky, experimentelles Reverb Plug-in

13.04.2026 |16
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
    2. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X