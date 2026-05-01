Sättingungs-Plug-in für Gitarristen & Producer

Der Plug-in-Entwickler Noctalune Audio stellt mit NoctaTape ein neues Tape-Saturation-Plug-in im Vintage-Stil vor, das modernen Produktionen Wärme, Bewegung und Charakter verleihen soll.

Noctalune Audio NoctaTape

Im Gegensatz zu vielen sauberen oder transparenten Tape-Simulationen setzt NoctaTape laut Aussagen des Herstellers auf eine musikalischere und deutlicher hörbare Interaktion mit dem Signal. Es kombiniert sanfte Sättigung, eine Formung der Höhen und einen dynamischen Wobble-Effekt, um ein lebendiges, leicht imperfektes Tape-Gefühl zu erzeugen. Im Kern kombiniert NoctaTape also eine harmonische Sättigung, Frequenzformung und zeitbasierte Modulation. Das Ergebnis reicht von sanfter Wärme und Glue bis hin zu deutlich hörbarer Bewegung und Vintage-Färbung.

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Ein zentrales Merkmal von Noctalune Audio NoctaTape ist das bewusst nichtlineare Mix-Verhalten, bei dem sich die wahrgenommene Modulation und Sättigung in Abhängigkeit vom Dry/Wet-Verhältnis verändert. Dadurch lässt sich laut Entwickler alles von subtilem Glue bis zu klar hörbarer Tape-Bewegung und LoFi-Texturen einstellen.

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Bei der Entwicklung des Plug-ins hatte der Hersteller Produzenten, aber auch Gitarristen im Hinterkopf, eignet sich NoctaTape doch sowohl für einzelne Spuren als auch für komplette Mixe. Klangbeispiele zum Plug-in findet ihr hier.

Ab sofort ist Noctalune Audio NoctaTape für Windows (VST3) und macOS (VST3, AU) erhältlich. Der reguläre Preis beläuft sich auf 49,99 Euro. Bis zum 9.5.2026 gilt ein Einführungspreis von 25,- Euro. Diesen erhaltet ihr beim Kauf des Plug-ins durch Eingabe des Codes NTRELEASE.