Was können die VA-Legenden?

Mitte der 1990er-Jahre begann eine kleine Revolution in der Welt der Synthesizer. Bislang dominierten digitale Workstations bzw. Sample-basierte Synthesizer den Markt, doch 1995 erblickte in Schweden der erste virtuell-analoge (VA) Synthesizer das Licht der Welt und läutete damit eine neue Ära von Synthesizern ein. Alles über die ersten VA-Synthesizer lest ihr hier.

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Nord Lead, JP-8000 & Co. – Die ersten VA-Synthesizer

Das Grundprinzip der VA-Synthesizer

Eine neue Erfindung sind VA-Synthesizer ja nur bedingt, da sie eigentlich „nur“ eine in den 1990ern schon fast vergessene Synthesizer-Generation wiederbelebt bzw. wieder zurückgebracht haben. Analoge Synthesizer waren Geschichte – ihr Sound und ihre intuitive Bedienoberfläche jedoch nicht. Digitale Synthesizer mit gespeicherten Schwingungsformen haben bei der Nachbildung analoger Klassiker gewisse Einschränkungen. Wirklich saubere Tonhöhen-Sweeps oder Pulsbreitenmodulation sind nicht möglich.

Bei VA-Synthesizern kommen keine gespeicherten Schwingungsformen mehr zum Einsatz, sondern die Signale werden auf Basis spezieller Algorithmen in Echtzeit errechnet. Durch die VA-Technik wurde es möglich, die Vorzüge der Digitaltechnik (Stimmstabilität, exakte Reproduzierbarkeit, billigere Herstellung) mit der intuitiven Bedienbarkeit und dem Sound der analogen Klassiker zu verbinden.

Clavia Nord Lead (1995)

Der Clavia Nord Lead gilt gemeinhin als der erste VA-Synthesizer und wurde auch als erster explizit als solcher vermarktet. Wer den Begriff virtuell-analog ursprünglich ins Rennen gebracht hatte, entzieht sich meiner Kenntnis. Der Ur-Nord Lead war vierstimmig (konnte optional auf 12 Stimmen erweitert werden) und hatte eine vier-Oktaven-Tastatur mit Velocity. Er bot zwei Oszillatoren pro Stimme, Hard-Sync und Crossmodulatiton (FM), ein Multimode-Filter mit Resonanz (Bandpass, 12 dB Lowpass, 24 dB Lowpass und 24 dB Highpass), zwei LFOs, zwei ADSR- und eine AD-Hüllkurve. Er war sogar vierfach multitimbral. Effekte gab es keine.

Eine Besonderheit war, dass man jeden Regler via Modwheel oder Velocity steuern konnte. Die Programmierung war denkbar einfach: Set Taster halten, Regler auf gewünschte Maximalposition stellen, Set Taster loslassen, fertig. Bis heute findet man diese Funktion in so gut wie allen Synthesizern von Clavia.

Der Nord Lead 1 ist heute sehr selten zu finden. Auf dem Markt findet man eher seine Nachfolger, die da wären: Nord Lead 2, Nord Lead 3, Nord Lead 2X, Nord Lead 4, Nord Lead A1. Ich selbst besitze einen Nord Rack 2. Ein sehr stabiler und wertiger Synthesizer. Die Verarbeitung ist vorbildlich. Die Potis sitzen fest, es gibt hier kein Wackeln. Nur die 7-Segment-Anzeige hat nicht mehr alle Segmente.

Er klingt fett und warm, hat jedoch im Vergleich zum Nord Lead 1 16 Stimmen, mehr Filtermodi und deutlich mehr Speicherplätze.

Die Bezeichnung Nord Lead 1 ist übrigens auf dem Ur-Nord Lead nicht aufgedruckt. Dieser heißt einfach Nord Lead.

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Roland JP-8000 (1996)

Erscheinungsjahr des Roland JP-8000 war zwar 1996, die Markteinführung jedoch 1997. Er hatte eine vier-Oktaven-Tastatur mit Velocity und Aftertouch und war achtstimmig polyphon. Es gab zwei Oszillatoren, ein Multimode-Filter, zwei ADSR-Hüllkurven, zwei mit MIDI-Clock synchronisierbare LFOs, Oszillator-Sync, Aufzeichnung von Reglerbewegung und als Effekte einen Chorus, ein Delay und einen EQ. Oszillator 1 hatte eine deutlich größere Auswahl an Schwingungsformen: Saw, Square mit PWM, Triangel, Noise, Supersaw, Triangle Mod, Feedback Oscillator. Die Triangle Mod Schwingungsform liefert Dreieck, deren harmonischer Gehalt mittels Offset stufenlos verändert werden kann. Der Feedback-Oszillator generiert einen E-Gitarren-ähnlichen Sound mit Rückkopplung.

Berühmt war und ist die Supersaw-Schwingungsform, die aus sieben Sägezahnschwingungsformen besteht, deren Mischungsverhältnis und Verstimmung sich regeln lassen.

Ich wollte mir vor Jahren einen JP-8000 kaufen. Damals stand der Preis ca. bei 600,- Euro, doch mehr als 500,- Euro wollte ich nicht ausgeben. Mittlerweile bekommt man den JP-8000 fast nicht mehr unter 1.000,- Euro.

1999 erschien der JP-8080. Dieser ist aber keine reine Rack-Version des JP-8000, sondern bietet einige Erweiterungen: 10 Stimmen, Unisono-Funktion, Morphing-Möglichkeiten, Voice-Modular (zwei Filterbänke mit jeweils 12 resonanzfähigen Bandpassfiltern – kann auch als Vocoder verwendet werden) usw.

Diese VA-Legende gibt es auch als Plug-in von Arturia (Jup-8000V)

Yamaha AN1x (1997)

Und so langsam sprangen alle Hersteller auf den VA-Zug auf. Der Yamaha AN1x war farblich dem Roland JP-8000 ähnlich. Jedoch hat er eine deutlich einfachere Bedienoberfläche. Der AN1x hat eine 5-Oktaven-Tastatur mit Velocity und Aftertouch. Auch ein Ribbon-Controller kommt zum Einsatz. Er ist zehnstimmig und bitimbral. Die Sounds können auch gemorpht werden. Zwei Oszillatoren, Multimode-Filter und Highpass in Serie, drei Hüllkurven und zwei LFOs.

Außerdem eine Modulation-Matrix mit 16 Quellen und 96 Zielen, einen Arpeggiator, einen 16-Step-Sequencer und die Möglichkeit, Controller-Daten aufzuzeichnen (Free-EG).

Leider bietet er nur acht Encoder mit Push-Funktion. Optisch wirkt er in meinen Augen nicht ansprechend und es fehlen ihm einfach die Bedienelemente. Dafür oder vielleicht deswegen war er auch einer der billigsten unter den ersten VA-Synthesizern. Auch heute kann man ihn im Vergleich zu einem JP-8000 sehr günstig ersteigern.

Er wirkt zwar vom Sound her nicht so eigenständig wie ein JP-8000, hat aber doch einige eigenständige Features (Modulations-Matrix, Free-EG).

Access Virus A (1997)

Das von Christoph Kemper und Volker Dören gegründete Unternehmen Access brachte 1997 den Access Virus A auf den Markt. Die Firma Access setzte von Anfang an auf DSP-basierte Klangerzeuger. Der Virus A versucht, das klassische Klangspektrum eines Analogsynthesizers klar zu erweitern.

Der Virus A hat zwei resonanzfähige Multimodefilter, die sich parallel oder seriell verschalten lassen. Diese sind auf jeden Fall für den eigenständigen Klang des Virus verantwortlich. Drei LFOs und drei ADSR-Hüllkurven sorgen für Bewegung im Sound. Zu den zwei Oszillatoren gibt es auch einen Suboszillator. Die klassischen Schwingungsformen werden durch Spectral Waves (digitale Schwingungsformen) ergänzt, die per Wave-Parameter stufenlos durchfahren werden können. Das sorgt schon für einen Sound, der deutlich weiter geht als der eines Clavia Nord Lead (1).

Seit 2024 produziert Access leider keine Synthesizer mehr. Die Firma ging schon früher in die Kemper GmbH über. Ich selbst besitze einen Access Virus b Desktop. Ein druckvoller Synthesizer mit sehr, sehr umfangreichen Möglichkeiten, der jetzt nicht wirklich eine Neuentwicklung, sondern einfach ein etwas erweiterter Virus a ist.

Leider muss ich gestehen, dass aufgrund der vielfältigen Funktionen der Virus b bei mir eher wenig programmiert und editiert wird. Ich habe das auch in Studios öfters bemerkt. Er wird gerne als „Preset-Schleuder“ verwendet. Vielleicht habe auch nur ich den Eindruck, aber es mag sicher daran liegen, dass die Vielzahl der Parameter natürlich auch vom Editieren abhalten kann.

Korg Prophecy (1995) und Korg Z1 (1997)

Der Korg Prophecy ist ein monophoner Synthesizer mit der MOSS-Klangerzeugung (Multi-Oscillator Synthesis System). Er ist also kein reiner VA-Synthesizer, sondern eine Mischung aus einem VA- und einem Physical-Modeling-Synthesizer. Er hat 7 Oszillator-Modelle. Vier für klassische Synthsounds und drei für Physical-Modeling.

Mit der Auswahl eines der Oszillator-Modelle ändern sich auch die möglichen Parameter, die editiert werden können. In diesem Sinne würde ich ihn auch nicht als klassischen VA-Synthesizer bezeichnen.

Ich habe mir bereits 1997 den Korg Z1 zugelegt. Ich besitze ihn bis heute und habe über ihn ein sehr umfangreiches Video für meinen YouTube-Kanal gemacht. Jeder, der mehr über den Z1 wissen will und gerne viele Soundbeispiele hören möchte, sei dieses Video sehr ans Herz gelegt.

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Der Z1 ist 12-stimmig (konnte optional auf 18 erweitert werden) und hat insgesamt 13! Oszillator-Modelle, was ihn zu einem sehr vielseitigen Instrument macht, dafür aber die Programmierung nicht wirklich erleichtert. Man muss sich schon mit ihm auseinandersetzen, um seine Funktionen zumindest zu einem Teil ausnutzen zu können. Ich würde ihn auf jeden Fall nicht mehr hergeben, weil es kein vergleichbares Instrument gibt (außer einem Korg Synthesizer mit einem MOSS-Board).

Der Sound beider Synthesizer ist zwar sehr fett, doch auch etwas kühl und digital. Knackige Sounds à la Minimoog sind auch nicht die Stärken eines Prophecy oder eines Z1. Dafür gehen sie vom Klangspektrum her weit über die Möglichkeiten der anderen bis jetzt genannten VA-Synthesizer hinaus.

Im Software-Bundle Collection von Korg, gibt es auch eine polyphone Software-Version des Prophecy.

Weitere VA-Synths aus den 1990ern

In der Zeit der „Goldenen VA-Ära“ wären da noch zu nennen:

Novation Supernova

Korg MS2000

Waldorf Q

Access Virus b

Zusätzlich zum Virus b besitze ich noch den/die Novation Supernova II und den Waldorf Q Rack. Die Supernova II ist ein wunderbar klingender Synthesizer mit einer traumhaften Tastatur, einem eingebauten Vocoder und der Aufschrift „Made in England“. Der Waldorf Q ist sicher einer der umfangreichsten VA-Synthesizer und erreicht auch heute noch stolze Preise auf dem Gebrauchtmarkt.

Heute noch einen VA-Synthesizer aus den 1990ern kaufen?

Schwierig zu beantworten. Ein ASM Hydrasynth kann sicher einen Großteil der VA-Legenden ersetzen. Er ist auch deutlich günstiger zu haben als z. B. ein Waldorf Q. Was die Bedienbarkeit betrifft, haben sicher einige der VA-Legenden die Nase vorne, da sie eben für fast jeden Parameter auch einen Regler oder Taster besitzen. Was den analogen Klang der VA-Synthesizer betrifft, wäre es sicher interessant, z. B. einen Behringer DeepMind mit einem Waldorf Q zu vergleichen.

Ich werde mich auf jeden Fall nicht von meinen VA-Legenden trennen und hoffe nach wie vor, dass der Preis des Roland JP-8000 in absehbarer Zeit wieder etwas sinkt.