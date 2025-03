Futter für den NORD: Übersicht aller Nord Samples

Eine Besonderheit der roten Instrumente aus Stockholm ist ihr frei konfigurierbarer Sample-Speicher, für den auf der Webseite von Nord zahlreiche Samples in der Nord Sample Library zum Download bereit liegen. Über die Jahre baute man das Angebot stetig aus, das sich heute auf über 500 Samplesets mit einem Gesamtvolumen von 2,75 GB beläuft. Da indes keines der Nord Instrumente einen entsprechend großen Speicher bietet (maximal 1 GB), ist jeweils nur eine Auswahl der Samples installiert, die vom Nutzer jederzeit geändert werden kann. Ich gebe euch einen Überblick aller heute verfügbaren Samples in alphabetischer Reihenfolge.

Kurz & knapp Fazit zuerst: Die Nord Sample Library bietet eine breite Auswahl akustischer und elektronischer Klänge, ist jedoch durch das Fehlen von Multisamples eingeschränkt.

Die Nord Sample Library bietet eine breite Auswahl akustischer und elektronischer Klänge, ist jedoch durch das Fehlen von Multisamples eingeschränkt. Sample-Auswahl: Aufgrund begrenzter Speicherkapazität kann der Nutzer nur eine Auswahl aus über 500 Samplesets (2,75 GB) auf seinem Nord-Instrument installieren.

Aufgrund begrenzter Speicherkapazität kann der Nutzer nur eine Auswahl aus über 500 Samplesets (2,75 GB) auf seinem Nord-Instrument installieren. Kompatibilität: Verschiedene Versionen der Sample Library sind nicht miteinander kompatibel, wodurch ältere Samples auf neueren Geräten oft nicht nutzbar sind.

Verschiedene Versionen der Sample Library sind nicht miteinander kompatibel, wodurch ältere Samples auf neueren Geräten oft nicht nutzbar sind. Besondere Kategorien: Mellotron- und Chamberlin-Samples stechen mit ihrem Vintage-Sound hervor, während es keine Schlagzeug-Samples gibt.

Mellotron- und Chamberlin-Samples stechen mit ihrem Vintage-Sound hervor, während es keine Schlagzeug-Samples gibt. Stärken und Schwächen: Die Library ist kostenlos, eignet sich gut für Klangsynthese, bietet aber keine Multisamples, was besonders akustischen Instrumenten an Ausdruckskraft nimmt.

Affiliate Links Clavia Nord Electro 6D 61 Kundenbewertung: (49) 1.899,00€ bei Clavia Nord Stage 4 88 Kundenbewertung: (18) 4.359,00€ bei Clavia Nord Piano 6 88 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 3.699,00€ bei

ANZEIGE

Nord Sample Library Kompatibilität

Nord hat die Sample Library mehrmals von Grund auf überarbeitet und offensichtlich auch das Datenformat geändert, so dass alte „Version 2“-Samples nicht auf aktuellen Instrumenten, die die Version 4 verlangen, installiert werden können und umgekehrt. Da aber gewisse Samples nur im alten Format vorliegen, bedeutet dies, dass bei einem etwaigen Upgrade vom Nord Stage 2 zu Stage 4 gewisse Samples nicht mehr installiert werden können, es sei denn, man macht sich die Mühe und erstellt mit Hilfe des Nord Sample Editors ein eigenes Sample-Set mit dem alten Instrument. Eine Besonderheit bzw. eine beinahe archaische Einschränkung der Nord Sample Library ist, dass keine Multisamples möglich sind.

Außerdem sollte man nicht übersehen, dass die Nord Sample Library nicht gleichzusetzen ist mit der Nord Piano Library, die wir in einem anderen Vergleichstest behandelten. Die Nord Samples sind mit den meisten aktuellen Nord Instrumenten kompatibel (Stage, Electro, Wave, Piano, Grand), indes nicht mit dem Nord Lead A1 oder der Organ 3.

Sound-Kategorien

Akkordeon/Harmonium

Nebst sieben Akkordeons umfasst die Nord Sample Library auch andere verwandte Instrumente: eine Melodica, ein indisches Harmonium und zwei Samples eines europäischen Harmoniums (englisch: Pump Organ). Allen Instrumenten gemein ist die Klangerzeugung mittels freischwingender Metallzungen, die durch einen Luftstrom angeregt werden. Je nach Bauart der Instrumente klingen diese leicht unterschiedlich.

Beim Spielen fallen einem die Einschränkungen der Klaviertastatur auf, die keine an- und abschwellenden Klänge ermöglicht. Typische Melodica- und Akkordeon-Spielweisen mit anschwellenden Klängen ließen sich mittels eines Fußschwellers umsetzen.

Bass

Nord bietet insgesamt 17 Bass-Samples: Fender Jazz Bass, Fretless, Slap, akustischer Gitarrenbass, Kontrabass, gezupft oder mit Plektron gespielt. Die Samplesets wirken alle sehr authentisch, trotz ihrer geringen Speichergröße, die sich zwischen 0,4 und 4 MB bewegt.

Der Slap Bass J62 (Fender) klingt ziemlich groovig, der gezupfte Kontrabass (Upright Bass Finger) rund und warm. Dennoch zeigen sich bei beiden Samples die Einschränkungen der fehlenden Multisamples: während man bei gängigen Workstations mit dem Anschlag Samples verschiedener Spieltechniken abrufen kann, ist man bei Nord gezwungen, zwischen „Upright Bass Finger“, „Plucked“ und „Slap“ zu wählen, was der Musik automatisch etwas Statisches verleiht.

Brass

Die Sektion Brass umfasst verschiedene Blechbläser: eine Trompete in drei Varianten (unter anderem mit Dämpfer), Posaunen, Tuba und Waldhorn (French Horn). Interessant sind auch die Ensembleklänge (Brass Section, Orchestral Brass und Swing Big Band). Dass sich zusätzlich drei Saxophon-Samples in diese Kategorie verirrt haben, mag etwas verwirrend sein. Eines davon liegt als „Multi“ vor, womit aber keine Multisamples gemeint sind.

ANZEIGE

Viel eher handelt es sich dabei um ein kombiniertes Sampleset, das die Tonlagen unterschiedlich großer Instrumente desselben Typs umfasst: in den tiefen Lagen ein Bariton-Saxophon, gefolgt von einem Tenor, einem Alt und in der höchsten Lage einem Sopran. Dies ist auf den ersten Blick ein interessantes Konzept, doch nicht ganz realistisch, da sich der Tonumfang der unterschiedlichen Instrumente stark überlappt. Ein eingestrichenes c (C4) könnte man auf jedem dieser Saxophone spielen, wobei sich der Klang aufgrund der unterschiedlichen Bauformen stark unterscheidet. Ein Bariton-Sax klingt merklich anders als ein Tenor oder Sopran, selbst wenn sie die gleichen Töne spielen.

Ich muss gestehen, dass ich Nords Strategie nur wenig abgewinnen kann. Mir wären dedizierte Samples der einzelnen Instrumente lieber. Dennoch sind natürlich einige interessante Klänge möglich. Gerade weil diese Bläser-Samples für ein homogenes Klangbild über den gesamten Tonumfang des Klaviers stehen, eignen sie sich als Ausgangspunkt für synthetische Klänge. Man sollte sich aber nicht der Illusion hingeben, dass die Nord Bläser-Samples mit (teuren) Workstations mithalten könnten.

Guitar/Plucked

Die 22 Samples der Kategorie Guitar/Plucked beinhalten nebst akustischen und elektrischen Gitarren verschiedene eher lokale Zupfinstrumente wie Banjo, Santoor, Bandura, Harfen oder Kantele, ein finnisches Hackbrett. Sie verfügen alle über eine besondere Klangcharakteristik, die sich auch für synthetische Klänge eignen. Das dritte Klangbeispiel basiert auf einer gefilterten Kantele, gelayert mit einem weichen Sägezahn-Pad.

Mellotron/Chamberlin

Die mit Abstand umfangreichste Kategorie sind die Mellotron/Chamberlin-Samples, die wiederum in zehn Gruppen unterteilt sind (u. a. „Voice“, „Strings“ und „Tuned Percussion“). Da es sich dabei auch um eine frühe Form des (analogen) Samplings handelt, haben wir es also mit der Kopie der Kopie zu tun. Niemand sollte an dieser Stelle realistische Klänge erwarten, sondern im besten Fall realistische Nachbildungen des charakteristischen Mellotron-Sounds, was ich nur begrenzt beurteilen kann, da ich nie ein Original-Mellotron gespielt habe. Was ich diesen Samples aber attestieren kann, ist ein typischer 60er-Jahre Charakter mit einem Hang ins Psychedelische. Im folgenden Beispiel spiele ich das „Flute Mellotron“ Sample mit etwas Hall. Später kommt ein Streicher-Sample („16 Violins Mellotron“) dazu.

Orchestral

Seit den Zeiten der frühen Digital-Synthesizer gehören „Orchestra-Hit“-Sounds zu allen Keyboards dazu. Nord bietet fünf Varianten: zweimal „Full Orchestra“, Hörner und Holzbläser, Streicher und Blechbläser, respektive Streicher und Holzbläser.

Organ

Nebst den verschiedenen Physical-Modeling-Orgeln der Nord Organ 3, Electro- und Stage-Baureihen, bietet Nord auch Samples verschiedener Register von Pfeifenorgeln an.

Piano/Keyboard

Auf den ersten Blick hielt ich die Piano-Samples für eine unnötige Zugabe. Was kann man schon von einem kleinen Sample von 5 MB mit nur einem Velocity Layer erwarten? Kurze Antwort: knackige Pianos im Stile der 90er! Nebenbei bemerkt ist dies die einzige Möglichkeit, ein Piano-Sample auf dem Nord Wave 2 zu installieren, der ja nicht kompatibel mit der umfangreichen Nord Piano Library ist.

Strings

Wenn es an einer Sache nicht mangelt, dann an Streicherklängen mit 28 Ensemble-, 2 Solo und 9 Analogen String-Sounds. Authentizität im Stil einer Vienna Symphonic Library sollte man zwar nicht erwarten, aber interessante Klänge zum Begleiten und Layern.

Strings analog

Den klassischen String-Machines der 70er-Jahre ist eine eigene Kategorie gewidmet, mit Samples von bekannter Instrumente von ARP, Elka, Hohner, Roland und einigen mehr.

Synth

Mit 115 Samples deckt Nord ein weites Feld an klassischen Synth-Sounds ab, unterteilt in vier Kategorien: Classic, Bass, Lead und Pad. Welchen Instrumenten diese entnommen sind, wird nur in Ausnahmenfällen erwähnt („Wide Pad PPGW“, „OB Fanfare“ oder „Silkworm JX-3P“). Ansonsten bleibt die Herkunft der Samples ungewiss.

Tuned Percussion

Diese Kategorie umfasst gestimmte Perkussionsinstrumente, die sich tonal auf der Klaviatur spielen lassen: verschiedene Glocken, Marimba, Vibraphon, Celesta und auch eine schön klingende Kalimba, auch Daumenklavier genannt.

Voice/Choir

Die insgesamt 18 Samples von Frauen- und Männerstimmen sind nach Vokalen unterteilt (Ah, Oh, Uh oder Mm), in verschiedenen Kombination von Frauen, Männern und Knaben, teilweise auch in einer Soft-Variante. Auch hier gilt: Als realistischer Ersatz für einen Chor sind diese Samples zweifelhaft, umso spannender sind sie für eigene Klangkreationen.

Beim folgenden Pad beginne ich mit dem unbearbeiteten Sample 3 (Men&Boys Ah Soft), danach aktiviere ich ein zweipoliges Tiefpass-Filter und gebe etwas Chorus und Hall dazu. Das Ergebnis ist ein himmlisch-psychedelisches Pad.

Wind (Solo und Ensemble)

Die Holzbläser-Kategorie besteht aus zwölf Solo- und drei Ensemble-Samples: Flöten, Klarinetten, Oboen und Blockflöten (englisch Recorder) sind mit eigenen Multi-Samples vertreten: Kombinationen verschiedener Baugrößen der Instrumente, um den gesamten Tonumfang eines Klaviers abzudecken.

Außerdem finden sich einige etwas exotischere Flöten wie die persische Ney oder die schwedische Härjedalspipa.