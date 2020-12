Novation Circuit Rhythm & Circuit Tracks Grooveboxen Geleaked

Neue Novation Circuits im Anmarsch

Es wird nochmals spannend kurz vor Jahresende. Der slowakische Musik Händler Muziker hat heute morgen zwei neue Novation Circuit Produkte geleaked, die Circuit Rhythm und Circuit Tracks. System Glitch oder geplant wer weiss.

Laut den geleakten Informationen handelt es sich bei der Circuit Rhythm um eine Groovebox die mit einer Sampling Engine ausgestattet ist. Diese kann live-sampling oder Samples bequem von einer microSD Karte importieren/lesen. Für beides steht je ein Stereo Eingang (L & R) und ein microSD Kartenleser auf der Rückseite des Gerätes bereit. Wie tief man Samples verformen und verwursteln kann, weiß man bisher nicht. Auf ein Display verzichtet die Circuit Rhythm komplett, schade.

Zusätzlich gibt es ein vollwertiges MIDI Interface (in/out/thru), sync, USB-C Anschluss, Stereo Ausgang und ein Kopfhörer Eingang. Interessant, Novation verzichtet komplett auf einen eigenständigen Stromanschluss. Die Circuit Rhythm wird wohl komplett über das USB-C Kabel mit Strom versorgt. Nicht bekannt ist zurzeit ob das Gerät über ein eingebauten Akku verfügt oder mit Batterien wie der Vorgänger betrieben werden kann. Schaut man sich das seitliche Bild an, so gehe ich davon aus, dass dies nicht mehr möglich ist.

Das zweite Gerät hört auf den Namen Circuit Tracks. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um eine redesignte Version der klassischen Circuit. Das Gehäuse ist deutlich schlanker und das Interface Design ist an die aktuellen Novation Produkte angepasst. Das erkennt man deutlich auf dem folgenden Bild.

Die Novation Circuit Tracks verfügt wieder über zwei Synthesizer Tracks und vier Drum Tracks. Details zur Engine gibt es zurzeit nicht. Über mehr Synthese Möglichkeiten, Speicherplatz oder Sample Streaming über microSD würden wir uns sehr freuen. Neu hinzugekommen sind zwei getrennte MIDI Tracks wodurch der Circuit Tracks auch als eigenständiger MIDI Sequencer agieren kann. Auch das von vielen gewünschte Display kommt in der neuen Version nicht zum Einsatz, schade.

Laut dem Muziker Shop werden die Geräte jeweils 415€ kosten. Die erste Circuit ging am 1 Oktober 2015 an den Start für 349€, also 66€ mehr als das Original. Ob man für die Preiserhöhung mehr Features bekommt (eingebauter Akku?…), ist bisher nicht bekannt. Preiserhöhung hin oder her, man kann sehr gespannt sein auf die neuen Novation Circuits, vor allem die Circuit Rhythm könnte zum Sampler für jedermann werden.