Was leistet die 2. Generation der Controller?

Novation präsentiert mit dem FLkey 2 die zweite Generation seiner speziell auf die DAW FL Studio zugeschnittenen Keyboard Controller. Was bieten die neuen Keyboards?

Novation FLkey 2, Keyboard Controller

Die zweite Generation der FLkey-Controller bringt der Hersteller Novation wieder in vier Varianten auf den Markt: als kompaktes FLkey 2 Mini mit 25 Minitasten sowie mit 37, 49 oder 61 normal großen Tasten. Neben einem überarbeiteten Design hat Novation vor allem die Bedienung und Integration in FL Studio verbessert.

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Optisch fallen zunächst die neuen roten Endlos-Encoder auf, die die bisherigen Drehregler ersetzen. Bei den größeren Modellen FLkey 2 49 und FLkey 2 61 wurde zudem das Layout neu gestaltet, so dass die Fader nun auf der linken Seite sitzen, während die Pads und der Encoder rechts zu finden sind. Laut Novation soll das die Ergonomie im Studioalltag verbessern.

Auch bei den Tastaturen gibt es Änderungen. Die beiden größten Modelle verfügen nun über halbgewichtete Tasten. Pitchbend- und Modulationsräder befinden sich jetzt bei allen Versionen oberhalb der Tastatur, wodurch die Geräte insgesamt etwas kompakter ausfallen. Zudem wurden die anschlagdynamischen Pads überarbeitet und sollen nun noch präziser reagieren.

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Ein Highlight sind die neuen OLED-Displays, die erstmals bei allen Modellen der Serie zum Einsatz kommen – selbst beim FLkey 2 Mini. Funktional erweitert Novation die FLkey 2 Serie um einen integrierten Arpeggiator sowie verbesserte Skalen- und Akkord-Modi.

Die direkte Anbindung an die DAW FL Studio wurde weiter entwickelt. Dank spezieller Skripte lassen sich Channel-Rack, Mixer und zahlreiche Plug-in-Parameter nun direkt über die Hardware steuern. Auch die Sequencer-Funktionen der 16 RGB-beleuchteten Pads hat Novation überarbeitet.

Zum Lieferumfang der neuen Novation FLkey 2 Controller gehört ein umfangreiches Software-Paket. Neben einem 6-Monats-Zugang zur FL Studio Producer Edition erhalten Käufer eines Controllers diverse Instrumente und Effekte von Native Instruments, GForce, Orchestral Tools und Klevgrand dazu. Außerdem ist das virtuelle Instrument Novation Play enthalten.

Alle vier neuen FLkey 2 Controller sind ab sofort bestellbar und sollen zeitnah im Handel erhältlich sein. Die Preise belaufen sich auf 129,- (Mini 25), 219,- Euro (37 Tasten), 259,- Euro (49 Tasten) und 319,- Euro (61 Tasten).