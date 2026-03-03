Neuer Controller von Novation

Nachdem Novation im Herbst 2025 den Controller Launch Control XL 3 vorstellte, bekommt die Serie mit dem heute präsentierten Novation Launch Control 3 weiteren Zuwachs.

Launch Control 3 wird als kleineres Geschwistermodell zum Launch Control XL 3 beworben und passt nicht nur optisch zu aktuellen Controller-Serie des Herstellers.

Egal ob Studio oder Live-Bühne, Launch Control 3 soll seinen Nutzern eine vielfältige Kontrolle über DAW, Plug-in und Hardware ermögichen. Das überarbeitete Design des Controllers umfasst 16 Endlos-Drehregler, acht frei zuweisbare Tasten sowie ein OLED-Display, das alle relevanten Informationen anzeigt. Die acht zuweisbaren Tasten des Controllers lassen sich in DAWs bspw. für Solo, Record, Mute der Auswahl eines Tracks nutzen. Alternativ können sie aber auch individuell mit Funktionen belegt werden.

Eine nahtlose Anbindung an DAWs und Plug-ins erfolgt über USB-C, während 5-polige MIDI-In-, Out- und Out2/Thru-Anschlüsse eine Integration externer MIDI-Hardware ermöglichen.

Launch Control 3 bietet laut Novation eine tiefgreifende Integration in alle aktuellen DAWs wie Ableton Live, Logic Pro, FL Studio und Cubase sowie Mackie-HUI-Unterstützung für Pro Tools und weitere Software.

Mit Novation Components lassen sich bis zu sieben Custom-Modes erstellen und speichern, so dass auf sämtliche Steuerungen für jede gewünschte Kombination aus Software und Hardware über eine haptische Oberfläche zentral zugegriffen werden kann.

Ausgeliefert wird Launch Control 3 mit Ableton Live Lite und Cubase LE, ergänzt durch die Plug-ins Klevgrand Fosfat, Baby Audio Parallel Aggressor und Output Movement.

Launch Control 3 ist im Handel ab sofort zum Preis von 149,- Euro erhältlich.