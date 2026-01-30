Tolles Update für den Controller

Auf der Superbooth 25 präsentierte Novation erstmals seinen neuen Launch Controller XL3. Ab sofort ist das Firmware-Update 1.1 für den Novation Launch Control XL3 erhältlich.

Novation Launch Control XL3 – Update 1.1

Eine der interessantesten neuen Features des Novation Launch Control XL3 ist die Unterstützung von Mackie HUI. Zwar konnten Nutzer den vielseitigen Controller, dessen Test ihr hier findet, zwar bereits ohne Weiteres in die DAW einbinden, der Support von Mackie HUI bietet aber eine nochmal tiefere DAW-Integration.

Mit dem Firmware-Update 1.1 bietet Novation für den Launch Control XL 3 dazu neue Encoder-Beschleunigungskurven, so dass die Steuerung mit den Encodern noch präziser eingestellt und vorgenommen werden kann.

Auch die acht Fader des Controllers bieten mit Fader-Pickup eine neue Funktion, so dass ungewollte Parametersprünge vermieden werden können und die Fader ihre Position erst „abholen“ müssen, bevor neue Parameterwerte gesendet werden. Dazu wird über die Kombination Shift + Bewegung des Faders eine Preview des Parameterwerts im Display des Controllers angezeigt, ohne dass Werte gesendet werden, Custom-Modes lassen sich nun durch längeres Drücken des Mode-Buttons auswählen.

Zu guter Letzt bietet der Novation Launch Control XL 3 mit dem Update 1.1 ein erweitertes MIDI-Routing. Ab sofort könnt ihr eingehende MIDI-Daten am USB-Port über eine Passthrough-Funktion auf die MIDI-DIN-Ausgänge leiten. Vor allem für Hybrid-Setups mit DAW, Controller und Synthesizer etc. ist das ein klarer Vorteil.

Das Update 1.1 ist für alle Nutzer des Controllers kostenlos und wird über Components ausgeführt. Alle weiteren Informationen erhaltet ihr hier.

Im folgenden Video könnt ihr euch einige der neuen Funktionen noch einmal genauer anschauen:

Hier unsere Original-News vom 08.05.2025

Mit dem Launch Control XL3 setzt Novation seine beliebte DAW-Controller-Serie fort und bietet eine gute Möglichkeit gängige DAWs wie Ableton Live, Logic Pro, FL Studio, Cubase etc. zu steuern.

Ausgestattet ist der Controller mit acht Fadern, 24 Endlosdrehregler und 16 programmierbaren Tasten. Hinzu gesellen sich eine Transportsektion und ein OLED-Display, das die wichtigsten Parameter-Informationen darstellt.

Mit 5-poligem MIDI-DIN In, Out, Out2/Thru sowie der Unterstützung von Custom Modes via Novation Components kann Launch Control XL 3 auch als zentraler Punkt für hybride oder Hardware-basierte Setups dienen. Seinen Anschluss an den Computer findet der Controller über einen USB-C-Port.

Die genaue Verfügbarkeit hat Novation noch nicht bekannt gegeben, aber hinsichtlich des Preises gibt es bereits Informationen. Launch Control XL3 soll rund 230,- Euro (UVP) kosten.

Zeitnah werden wir euch den Controller im Rahmen eines Tests genauer vorstellen.