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Novation Launchkey 88 MK4, MIDI-Keyboard

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Novation Launchkey 88 MK4 macht Novations MK4-Serie komplett

15. Juli 2026
Novation Launchkey 88 MK4

Novation Launchkey 88 MK4

Novation hat seine Launchkey-MK4-Serie mit dem Novation Launchkey 88 MK4 komplettiert. Das 88er-Modell war bei der Vorstellung der Launchkey-MK4-Reihe vor zwei Jahren noch außen vor geblieben. Wer eine komplette Klaviatur benötigte, musste bis jetzt mit dem 2022 erschienenen Launchkey 88 vorlieb nehmen. Mit dem Novation Launchkey 88 MK4 umfasst die Launchkey MK4-Serie nun insgesamt sieben Modelle (25 / 37 Mini und 25 / 37 / 49 / 61 / 88) und ist damit vollständig.

Novation Launchkey 88 MK4

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Novation Launchkey 88 MK4 mit allen Vorzügen der MK4-Reihe

Wie schon zuvor die kleineren MK4-Modelle wurde das Novation Launchkey 88 MK4 umfassend überarbeitet. Auf der Oberfläche tauschen die 16 anschlagdynamischen Pads mit polyphonem Aftertouch und die 8 Endlosregler mit den 9 Fadern die Plätze: Pads und Regler sind jetzt rechts, die Fader links. Die Transportsektion wurde etwas umgestaltet, ist aber an ihrem alten Platz auf der rechten Seite geblieben.

Das alte 2×16 LC-Display hat einem zeitgemäßen, etwas größerem OLED-Display Platz gemacht, das mittig untergebracht ist. Die halbgewichtete Tastaturmechanik  wurde laut Novation etwas überarbeitet und soll besser spielbar sein. Im Testbericht zum Vorgängermodell hatten wir übermäßige Leichtgängigkeit und laute Tastengeräusche bemängelt. Der USB-B-Port auf der Rückseite wurde gegen einen USB-C-Port getauscht, MIDI-DIN- und Pedal-Anschluss sind erhalten geblieben. Pitchbend- und Modulationsrad sind auch beim Novation Launchkey 88 MK4 nicht neben, sondern über der Tastatur untergebracht.

Mit dabei sind auch Spielhilfen wie Arpeggiator- und Akkordmodi, ein Skalen-Modus und ein Akkorddetektor. Die Tastatur verfügt über eine Split- und eine Layerfunktion.

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Novation Launchkey 88 MK4
Novation Launchkey 88 MK4 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
444,00€ Thomann

 

Skripte und Software

Für die DAWs Ableton Live, Logic, Cubase, FL Studio, Reason, Bitwig und Ardour gibt es vorbereitete Skripte (Pro Tools über Mackie HUI), auch der NKS-Standard wird unterstützt. Zum mitgelieferten umfangreichen Softwarepaket gehören Ableton Live Lite, Cubase LE, Melodics, Novation Play, GForce Bass Station, GForce Oberheim SEM, GForce Oberheim OB-EZ, GForce AXXESS, Klevgrand LUXE, Klevgrand Slammer und Orchestral Tools Parallel Orchestra.

Novation Launchkey 88 MK4

Auslieferung des Novation Launchkey 88 MK4 Ende des Monats

Das Novation Launchkey 88 MK4 kann ab sofort zu einem Preis von 449,99 Euro beim Hersteller vorbestellt werden und soll laut Novation Ende des Monats ausgeliefert werden. Thomann (Preis hier: 444 Euro) gibt aktuell etwas vorsichtiger eine Lieferzeit von 6-8 Wochen an. Mehr Infos zum Novation Launchkey 88 MK4 findet ihr auf der Produktseite von Novation.

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Preis

  • 444,00 Euro
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Über den Autor
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m.steinwachs RED

In jungen Jahren noch Keyboarder in diversen Bands von Punk bis Funk, schwenkte ich Anfang der 1990er Jahre auf die Komposition und Produktion von Musik/FX für Videogames um (das war lukrativer) und war dabei zwischen 1990 und 2008 an über 50 Games beteiligt (Thalion, Psygnosis, Blue Byte u.a. - https://www.gamecheck.guru/musik). Augenblicklich arbeite ich in meinem Studio an einem Remake meiner alten Thalion-Tracks (https://soundcloud.com/audiotexturat/sets/work-in-progress). Nebenher damals ...

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