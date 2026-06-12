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Novation Launchkey MK4 WH, MIDI-Keyboard

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Jetzt gibt's auch das 61er Modell in Weiß

12. Juni 2026
novation launchkey mk4 61 wh

Novation Launchkey MK4 WH, MIDI-Keyboard

Auf der Superbooth 25 stellte Novation seinen Launchkey-Controller Mk4 erstmals in einer komplett weißen Version vor. Allerdings kamen zunächst nur die zwei Versionen mit 37 und 49 Tasten in den Handel. Nun legt Novation nach, so dass auch das Novation Launchkey 61 MK4 WH ab sofort erhältlich ist.

Novation Launchkey MK4 WH

Technisch sind die weißen Modelle zu den bereits im Jahr 2024 vorgestellten Launchkeys Mk4 identisch. Novation bietet hier einfach, ähnlich wie es Arturia gerne macht, eine andere Farbvariation an. Wer weg vom standardmäßigen Schwarz kommen möchte, kann sich bei Novation also nun zwischen diesen beiden Varianten entscheiden.

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novation launchkey mk4 wh midi keyboard controller

Superbooth 25: Novation präsentiert erstmals das weiße Launchkey MK4

Technisch sind die schwarze und weiße Variante identisch. Da wir den Controller bereits getestet haben, stellen wir euch in dieser News nur die wichtigsten Fakten dazu zusammen. Unseren Test zum Novation Launchkey Mk4 findet ihr hier.

Novation Launchkey MK4 mit 25 bis 61 Tasten

Schaut man sich die Bedienoberfläche der Launckey-Controller an, so fällt direkt auf, dass die Anordnung der Pads, Buttons und Regler im Vergleich zur Vorgängerversion – zumindest bei den kleineren Modellen – gleich geblieben ist. Bei den beiden Modellen mit 49 und 61 Tasten hat man das Design dagegen geändert und die Pads rechts und die Fader auf der linken Seite positioniert.

novation launchkey mk4

Novation Launchkey MK4, MIDI-Keyboard Controller

Grundsätzlich verfügen die Novation Launchkey MK4 Controller über 25 bis 61 leicht gewichtete Tasten, 16 FSR-Drum-Pads mit polyphonem Aftertouch und OLED-Display. Die größeren Varianten bieten dazu neun Fader und Tasten, Endlos-Drehregler sowie Pitchbend- und Modulations-Rad.

novation launchkey mk4

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Zu den Features der MIDI-Keyboards zählen Scale- und Chord-Modus, Arpeggiator, Capture MIDI Funktion, MIDI Mappings sowie eine Split- und Layer-Funktion.

Rückseitig bieten die Launchkeys eine Sustain-Pedal-Anschluss (6,3 mm Klinke), einen MIDI-DIN-Ausgang sowie einen USB-Anschluss.

Ausgeliefert werden die Keyboards mit einen Software-Paket, das Ableton Live Lite, das GForce Bass Station Plugin, Novation Play und das Native Instruments Komplete 15 Select Bundle enthält.

Alle weiteren Informationen und Bilder findet ihr in unserem oben verlinkten Testbericht oder auf der Website von Novation.

Die Preise für die Launchkey MK4 Controller liegen je nach Tastaturumfang zwischen 111,- Euro und 299,- Euro.

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Über den Autor
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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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