Novation Launchpad Pro MK3 Update: Version 1.2 bringt neue Funktionen aufs Pad

Erweiterter Recording-Mode für mehr Lebendigkeit

In Sachen Produktpflege muss man dem Hersteller Novation schon mal ein Lob aussprechen. Auch teils schon etliche Jahre erhältliche Produkte werden zur Freude des Kunden weiter entwickelt und mit neuen Funktionen ausgestattet. Hier einmal eine Übersicht der letzten Novation Produkt-Updates:

In diesem Sinne ist es nicht verwunderlich (und mehr als erfreulich), dass auch das Launchpad Pro MK3 mit dem Firmware Update 1.2 nun neue Funktionen spendiert bekommt. Bei diesem Update liegt das Hauptaugenmerk auf dem unquantisierten Recording, das ab sofort durch Drücken der Tastenkombination Shift + Record Quantise aktiviert wird. Ist der Modus aktiv, werden alle eingegebenen Noten direkt auf Micro Step Basis aufgezeichnet, was letztlich zu lebendigeren Beats und Patterns führen soll. Aber natürlich auch zu Patterns, die nicht in den klassischen 4/4-Takt passen.

Auf dieser Seite hat Novation einige dazu passende Beispiele aus bekannten Songs zusammengestellt.

Neu ist auch die Möglichkeit bei laufendem Sequencer direkt die gewünschte Velocity sowie Mutations- oder Wahrscheinlichkeitswerte einzugeben und mit dem Pattern zusammen aufzunehmen.

Zwei weitere neue Features betreffen den Threshold der Pads, der ab sofort individuell eingestellt werden kann, so dass jeder die für sich passende Anschlagsdynamik findet sowie den neu hinzugekommenen Legacy Mode, der das User Layout des originalen Launchpad Pro auf die aktuelle MK3-Version bringt.

Im folgenden Video hat Novation die neuen Features zusammengefasst:

Das Update ist ab sofort über die Website von Novation kostenlos erhältlich.