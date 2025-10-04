ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Novation Play, Free Plug-in für Launchkey MK4

Exklusiv & kostenlos

4. Oktober 2025

Novation Play Plugin Launchkey MK4 am

Novation Play ist eine gute Nachricht für bestehende und künftige Besitzer des MIDI-Controllers Novation Launchkey MK4 (alle Modelle), denn diese erhalten das Plug-in exklusiv und „for free“.

ANZEIGE

Novation Play für Launchkey MK4

Novation Play wurde in Zusammenarbeit mit Klevgrand entwickelt. Es handelt sich um ein Sample-basiertes Instrument, das auf die Bedienelemente des Launchkey MK4 zugeschnitten ist. Die Sample stammen von Hardware-Synthesizern von Herstellern aus der Focusrite-Gruppe. Dazu gehören die Novation Bass Station II, Novation Nova und Novation Peak, Sequential Prophet 5 und Prophet Rev 2 und der Oberheim OB-6.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Die Sounds sind in Kategorien unterteilt: Leads, Bass, Pads, Keys, SFX und Drums. Für die Drums, die als Kit angeordnet sind, können individuelle Einstellungen für Pitch, Gain und Pan vorgenommen werden.

Mit den Encodern des Launchkey-Keyboards lassen sich unterschiedliche Parameter, wie Hüllkurven, Filter, Modulationstiefe etc. editieren. Die ersten sechs Regler steuern bei allen Sounds die gleichen Parameter, die restlichen zwei variieren. Die Sounds sind auch auf den Chord Mode des Launchkey MK4 angepasst.

Novation Play Plugin Launchkey MK4 gui

Das Plug-in verfügt über integrierte Reverb, Delay und Kompressor. Über vier Pads lassen sich Chorus, Cassette, Spinner und Freeze als Punch-in-Effekte zuschalten.

Novation Play ist in den Formaten VST, VST3, AU und AAX sowie als Standalone-Version für Mac und PC verfügbar. Besitzer eines Launchkey MK4 finden in ihrem Account einen Download-Link.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Novation Launchkey 61 MK4, 49 MK4, MIDI Keyboard Controller

Test: Novation Launchkey 61 MK4, 49 MK4, MIDI Keyboard Controller

09.04.2025 |20
Superbooth 25: Novation Launchkey MK4 WH, MIDI-Keyboard

Superbooth 25: Novation Launchkey MK4 WH, MIDI-Keyboard

08.05.2025 |13
Test: Novation Bass Station 2, analoger Synthesizer

Test: Novation Bass Station 2, analoger Synthesizer

14.09.2013 |9
Test: Novation Summit Hybrid-Synthesizer

Test: Novation Summit Hybrid-Synthesizer

08.05.2019 |54
TEST: Sequential Prophet-5 (2020) Prophet-10, REV4, Synthesizer

TEST: Sequential Prophet-5 (2020) Prophet-10, REV4, Synthesizer

23.12.2020 |163
Test: Sequential OB-6, Analogsynthesizer

Test: Sequential OB-6, Analogsynthesizer

20.02.2016 |103
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X