Novation Play, Free Plug-in für Launchkey MK4

Exklusiv & kostenlos

Novation Play ist eine gute Nachricht für bestehende und künftige Besitzer des MIDI-Controllers Novation Launchkey MK4 (alle Modelle), denn diese erhalten das Plug-in exklusiv und „for free“.

ANZEIGE

Novation Play für Launchkey MK4

Novation Play wurde in Zusammenarbeit mit Klevgrand entwickelt. Es handelt sich um ein Sample-basiertes Instrument, das auf die Bedienelemente des Launchkey MK4 zugeschnitten ist. Die Sample stammen von Hardware-Synthesizern von Herstellern aus der Focusrite-Gruppe. Dazu gehören die Novation Bass Station II, Novation Nova und Novation Peak, Sequential Prophet 5 und Prophet Rev 2 und der Oberheim OB-6.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Die Sounds sind in Kategorien unterteilt: Leads, Bass, Pads, Keys, SFX und Drums. Für die Drums, die als Kit angeordnet sind, können individuelle Einstellungen für Pitch, Gain und Pan vorgenommen werden.

Mit den Encodern des Launchkey-Keyboards lassen sich unterschiedliche Parameter, wie Hüllkurven, Filter, Modulationstiefe etc. editieren. Die ersten sechs Regler steuern bei allen Sounds die gleichen Parameter, die restlichen zwei variieren. Die Sounds sind auch auf den Chord Mode des Launchkey MK4 angepasst.

Das Plug-in verfügt über integrierte Reverb, Delay und Kompressor. Über vier Pads lassen sich Chorus, Cassette, Spinner und Freeze als Punch-in-Effekte zuschalten.

Novation Play ist in den Formaten VST, VST3, AU und AAX sowie als Standalone-Version für Mac und PC verfügbar. Besitzer eines Launchkey MK4 finden in ihrem Account einen Download-Link.