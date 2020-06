Novation präsentiert Launchkey 25, 37, 49, 61 Mk3 USB-Controllerkeyboards

Jetzt in vier Versionen erhältlich

Nachdem Novation vor zwei Tagen ein Update für die SL-Controller vorgestellt hat, folgt heute der Release der dritten Generation der Launchkey Mk3 Keyboards. Dabei ist interessant, dass Novation im Rahmen der Launchkeys nun vier Keyboards anbietet, bisher gab es mit den 25er, 49er und 61er Tastenmodellen nur drei Varianten. Neu hinzu kommt eine Version mit 37 Tasten.

Neben der Nutzung als Controllerkeyboard für DAWs wie Ableton Live, Logic, Reason, Cubase, Studio One oder Pro Tools lässt sich die dritte Generation der Launchkeys nun auch stand-alone nutzen, beispielsweise um externe Synthesizer direkt anzusteuern. Bei der aktuellen Version der SL-Keyboards (Test zu SL 49 Mk3 und SL 61 Mk3) hat Novation schon etliche Features für Freunde der modularen Synthesizer eingebaut, bei den Launchkeys geht es aber insgesamt nicht ganz so weit.

An neuen Features für die Mk3-Serie sind ein Skalen- und Chord-Modus interessant, ebenso Arpeggiator-Funktionen. Allesamt in Verbindung mit dem Computer und stand-alone nutzbar. Der Scale-Mode transponiert gespielte Noten auf Wunsch in die gewählte Tonart, während im Chord-Mode mit einem Finger Akkorde gespielt werden können. Mit dem umfangreichen Arpeggiator lassen sich mittels Rhythm Setting und Arp Mutate auch kreative Melodien umsetzen.

Die Integration in Ableton Live wurde bei den Launchkey Keyboards schon immer groß geschrieben, in Version 3 wird dies aber weiter ausgebaut. Dedizierte Buttons ermöglichen ein schnelles und direktes Arbeiten, ohne in Menüs und Untermenüs suchen zu müssen. Per Knopfdruck lässt sich beispielsweise Abletons Live Capture MIDI-Funktion aktivieren, Tracks mit Track Arm scharfschalten, MIDI-Spuren quantisieren und Loops aktivieren. Darüber hinaus ermöglicht der Drum Mode einen direkten Zugang zu Ableton Lives Drum Rack.

Alle vier neuen Modelle der Launchkey MK3-Serie verfügen über einen fünfpoligen MIDI-DIN-Ausgng. Über Novations Software Components lassen sich MIDI-Parameterzuweisungen der Regler, Fader und Pads konfigurieren, um die Steuerung der MIDI-Elemente zu übernehmen.

Die 37er und die 49er Version sind ab Juli erhältlich, die 25er und 61er Version folgen im August. Als Preise gibt Novation 174,99 Euro für die 25er, 199,99 Euro für die 37er, 229,99 Euro für die 49er und 279,99 Euro für die 61er Version des Keyboards an.

Alle Hauptfunktionen in der Übersicht:

Entwickelt für Ableton Live – unmittelbarer Zugriff auf alle benötigten Steuerelemente

Gefühlvoll spielen und kreieren – die anschlagsdynamische Klaviatur und anschlagsdynamische Pads ermöglichen eine ausdrucksstarke und dynamische Performance

Kreativ mit Akkorden arbeiten – drei Modi (Fixed, Scale und User) zum Auslösen von Akkorden mit einem einzigen Finger

Niemals falsche Noten spielen – die Skalenmodi transponieren Tasten und Pads in Noten der ausgewählten Tonart

Capture MIDI – dank Zugriff auf die Capture MIDI-Funktion von Ableton Live mit nur einem Klick gehen Ihnen nie wieder Ideen verloren

Melodien in Bewegung bringen – der leistungsstarke Arpeggiator eröffnet Ihnen neue melodische, harmonische und rhythmische Horizonte

Alles über MIDI steuern – der fünfpolige MIDI-Ausgang funktioniert mit jedem MIDI-kompatiblen Gerät