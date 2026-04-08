NRSynth Quatuor, polyphoner Analog-Synthesizer

French Four Voice

Mit dem NRSynth Quatuor kündigt der französische Boutique-Hersteller einen 4-stimmigen Synthesizer an. Dieser basiert auf den hauseigenen Solo-Modulen, die wiederum vom Oberheim SEM inspiriert wurden. Somit kann Quatuor als eine moderne Version des Oberheim Four Voice angesehen werden.

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NRSynth Quatuor – 4x Solo

Der monophone Synthesizer NRSynth Solo orientiert sich konzeptionell als auch technisch am Oberheim SEM. Die Adaption von NRSynth hat einerseits die Schaltung für Oszillatoren, 12 dB Multimode-Filter und LFOs vom Vorbild akribisch übernommen und mit durchkontaktierten Bauteilen umgesetzt. Andererseits wurden aber auch ein paar Erweiterungen und Modernisierung vorgenommen. Für die Hüllkurvengeneratoren stand der Sequential Pro-1 Pate, da diese laut Entwickler mehr „Punch“ besitzen.

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Für Quatuor wurden vier Solo-Module zusammengenommen und mit einer 5-Oktaven-Tastatur von Fatar, die über Velocity und Aftertouch verfügt, zu einem polyphonen Synthesizer kombiniert. Die vier Solo-Module sitzen wie beim Four Voice als separate Einheiten nebeneinander und können unterschiedlich eingestellt werden. Die Patch-Felder wurden nach oben verlegt. Quatuor verfügt natürlich über MIDI.

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Das Keyboard ist mit einer Steuereinheit ausgestattet und anscheinend etwas verkleinert. Welche Play-Modi und Funktionen es für diese Sektion gibt, hat der Entwickler noch nicht mitgeteilt.

Angaben zu Preis und Verfügbarkeit des NRSynth Quatuor gibt es noch nicht. Interessenten sollten sich sowieso persönlich an den Entwickler, denn NRSynth produziert nur in kleinsten Stückzahlen und auf Bestellung.