NRSynth Quatuor, polyphoner Analog-Synthesizer

French Four Voice
Mit dem NRSynth Quatuor kündigt der französische Boutique-Hersteller einen 4-stimmigen Synthesizer an. Dieser basiert auf den hauseigenen Solo-Modulen, die wiederum vom Oberheim SEM inspiriert wurden. Somit kann Quatuor als eine moderne Version des Oberheim Four Voice angesehen werden.
NRSynth Quatuor – 4x Solo
Der monophone Synthesizer NRSynth Solo orientiert sich konzeptionell als auch technisch am Oberheim SEM. Die Adaption von NRSynth hat einerseits die Schaltung für Oszillatoren, 12 dB Multimode-Filter und LFOs vom Vorbild akribisch übernommen und mit durchkontaktierten Bauteilen umgesetzt. Andererseits wurden aber auch ein paar Erweiterungen und Modernisierung vorgenommen. Für die Hüllkurvengeneratoren stand der Sequential Pro-1 Pate, da diese laut Entwickler mehr „Punch“ besitzen.
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Für Quatuor wurden vier Solo-Module zusammengenommen und mit einer 5-Oktaven-Tastatur von Fatar, die über Velocity und Aftertouch verfügt, zu einem polyphonen Synthesizer kombiniert. Die vier Solo-Module sitzen wie beim Four Voice als separate Einheiten nebeneinander und können unterschiedlich eingestellt werden. Die Patch-Felder wurden nach oben verlegt. Quatuor verfügt natürlich über MIDI.
Das Keyboard ist mit einer Steuereinheit ausgestattet und anscheinend etwas verkleinert. Welche Play-Modi und Funktionen es für diese Sektion gibt, hat der Entwickler noch nicht mitgeteilt.
Angaben zu Preis und Verfügbarkeit des NRSynth Quatuor gibt es noch nicht. Interessenten sollten sich sowieso persönlich an den Entwickler, denn NRSynth produziert nur in kleinsten Stückzahlen und auf Bestellung.
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preis wird glas mit essig sein🙂
4 polyfonic stimmen…okay das reicht zwar so bedingt nur aus.
aber das panel sieht nach 4 gänge menue aus…ich brauch es nicht.aber es wird
einige glücklich machen.🙂okay kleine edition
danke für schönes review!
@Viertelnote Er ist im Grunde genommen keine neue Erfindung, sondern ein Mixed-Getränk aus SEM-Modul, Pro-1- und Four-Voice Klangarchitektur sowie dem klassischen Prophet-5-Design. Ich schätze, er ist ähnlich dem Sequential OB-6, der ebenfalls eine Mischung aus Sequential (DSI) und Oberheim ist. Etwas mehr Funktionalität dürfte der NRSynth Quatuor vielleicht besitzen, wenn man sich das Board anschaut. Ebenfalls sieht man ein moderneres Display und natürlich MIDI. Preislich schätze ich ihn mindestens in der Nähe des Prophet 10 ein. Nichtsdestotrotz ein wirklich sehr schönes Gerät. Quasi ein typischer Traumsynth für Freunde von Vintage-Synthesizern. Falls er auf der Superbooth ist, wird die Schlange zum Anstehen sehr lang werden. Mir gefällt alles an dem Synthesizer vom ersten Eindruck her! Auch wenn der Klang streng genommen seit den 70ern fast unverändert ist. „Alter Wein durch neue Schläuche?“ – Man wird sehen! Er wird definitiv seine Abnehmer finden.
@Filterpad ja du hast recht martin..ein cocktail. würde sagen so mitte aus GinTonic+Margarita.🙂dazu einige Saltsticks.
layout stark erinnert es mich an crumar DS-2. preis okay da biete ich mehr als prophet 10.
6.000,00 $? schätze ich da ist immer schwer. encoder btw. könnten auch anfällig werden.
Oberheim sem ja nur hier ist cremig etwas weiter weg.aber original hab ich oberheim nur matrix klang im ohr.und der ist ganz weit weg aber mag ich ihn.🙂rackversion hier so wird meist ja gefragt würde ich eher nicht denken.aber ein schöner edelstein.auch design ist hier
ganz mit geschmackvoll.
Der Klang ist absolut überzeugend !
Fantastische Arbeit.