NRsynth Retro One & Ancestor – Analog-Synthesizer

French Moog & ARP

NRsynth ist ein Kleinsthersteller aus Frankreich, der aufgrund seiner nur im Direktvertrieb erhältlichen geringen Stückzahlen und der ausschließlich französischen Webpräsenz hierzulande kaum bekannt ist. Im Rahmen des SynthFest France à la Maison konnte man nun die außergewöhnlichen Synthesizer Retro One und Ancestor in Aktion sehen und hören.

Die Synthesizer von NRsynth entstanden aus Begeisterung für die großen Klassiker aus den 70er Jahren. Der Entwickler baut Schaltungen so exakt wie möglich nach, ergänzt aber die Synthesizer um verschiedene Komponenten oder kombiniert Baugruppen unterschiedlicher Geräte.

Retro One ist vom Minimoog D inspiriert – mit Ausnahme der drei VCOs. Hier war der Moog Prodigy das Vorbild. Die Oszillatoren erzeugen Triangle, Saw und Pulse mit PWM und VCO 1 kann zu VCO 2 synchronisiert werden. Weiterhin sind ein Ringmodulator, eine Sample & Hold-Einheit, ein digitaler, zur MIDI-Clock synchronisierbarer LFO und ein umfangreiches Patch-Feld vorhanden. Am Ausgang gibt es einen einfachen EQ für Bässe und Höhen sowie einen Drive-Regler. Das Filter nach Vorbild des 904A, die ADS-Hüllkurven und der VCA entsprechen dem Model D, einschließlich der „Fehler“ in den Schaltungen.

Man sieht es Ancestor auf den ersten Blick nicht an, aber hier stand tatsächlich der ARP 2600 Pate. Doch die Verwandtschaft ist eher entfernt zu nennen, denn das Frontpanel ist mit Drehreglern und nicht mit Fader ausgestattet und die Anordnung sowie graphische Darstellung entspricht nicht dem Vorbild. Vielmehr geht es hier um das semi-modulare Konzept, mit dem die drei VCOs, Lowpass VCF, Multimode VCF, Wavefolder und Modulatoren zusammengebracht werden. Einige Patch-Buchsen sind jedoch auch vorhanden.

Von Ancestor vier unterschiedliche Versionen:

Type Minimoog – mit VCO 921 sowie VCF, ADS und VCA wie beim Model D

Type Moog Modular – mit VCO 921, VCF 904A, VCA 902, Envelopes 911

Type ARP 2600 new version – VCO 4027-1, VCF 4072, ADSR 4020, VCA 4019, Hard Sync,

Type ARP 2600 old version – wie „new version“ aber mit VCF 4012

Außerdem kann für das Multimodefilter zwischen SEM und Steiner-Parker gewählt werden.

Im Video vom SynthFest France werden nacheinander Retro One, Ancestor und Teile des Modularsynthesizers mit viel Kraftwerk und JMJ demonstriert.

NRsynth fertigt nur nach erfolgter Anzahlung. Zudem muss für den Ancestor mit dem Hersteller vorab die Lieferart abgesprochen werden. Retro One kostet 1.590 Euro und Ancestor 2.850,- Euro.

Außerdem arbeitet NRsynth an einem Modularsystem, zu dem es aber noch keine weiteren Informationen gibt.