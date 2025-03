NRSynth Solo, analoger Synthesizer nach Oberheim SEM

Handarbeit aus Frankreich

Der NRSynth Solo wurde bereits im vergangenem Jahr vorgestellt. Nun ist der monophone Synthesizer, der in Frankreich in kleiner Auflage von Hand gefertigt wird, verfügbar.

NRSynth Solo – ein erweitertes SEM

Solo orientiert sich sowohl konzeptionell als auch technisch am Oberheim SEM, dem legendären monophonen Synthesizer-Modul, das die Grundlage für die späteren polyphonen Synthesizer Oberheim Four Voice und Eight Voice war. Vor allem das State Variable Filter, das einen sehr runden Klang besitzt, da die Schaltung nahezu frei von Verzerrungen ist, steht bis heute hoch im Kurs und wurde unter anderem von vielen Eurorack-Entwicklern übernommen.

Die Adaption von NRSynth hat einerseits die Schaltung für Oszillatoren, Filter und LFOs vom Vorbild akribisch übernommen und mit durchkontaktierten Bauteilen umgesetzt. Andererseits wurden aber auch ein paar Erweiterungen und Modernisierung vorgenommen.

Solo verfügt über zwei VCOs (Saw, Pulse – PWM) mit Sync-Funktion und Glide, einen zusätzlichen Suboszillator, der eine Oktave unter VCO1 liegt, und einen analogen Generator für White Noise. Und es kann ein externes Audiosignal in den Mixer eingespeist werden.

Das 12 dB Multimodefilter erlaubt die stufenlose Überblendung von Lowpass über Notch zu Highpass. Alternativ kann zu einem Bandpass gewechselt werden. Wie bei Original ist mit der Resonanz keine Selbstoszillation möglich. Auch der VCA entspricht dem SEM.

Hingegen wurden die Hüllkurvengeneratoren für Filter und VCA vom Sequential Pro-1 übernommen, da diese laut Entwickler mehr „Punch“ besitzen.

Es gibt einen analogen und einen digitalen LFO. Letzterer verfügt auch über einen Sample & Hold-Modus und kann zur MIDI-Clock synchronisiert werden.

Der Synthesizer kann über analoge CV/Gate-Signale oder MIDI gespielt werden. Über ein kleines Patch-Feld lassen sich z. B. Velocity, Pitch- und Mod-Wheel auf verschiedene Parameter routen, die nicht zum üblichen SEM-Repertoire gehören, darunter Filter-FM und LFO Trigger.

Das Gehäuse ist aus Metall gefertigt und mit schwarzem Tolex überzogen, die Seitenteile sind aus gewachstem Eichenholz gefertigt.

NRSynth Solo kann direkt beim Hersteller bestellt werden. Der Preis beträgt 1.390,- Euro. Aufgrund der manuellen Fertigung muss man ggf. mit Wartezeiten rechnen.

Unseren Testbericht zur Neuauflage des Oberheim SEM von 2010 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.