Numark Mixtrack Platinum FX und Mixtrack Pro FX angekündigt

Neue Numark Mixtracks für Serato DJ

Numark strikes back. Vier Jahre nach dem letzten Modell kündigt Numark zwei neue Mixtrack Controller an. Der Numark Mixtrack Platinum FX und der Numark Mixtrack Pro FX treten in die Fußstapfen der ersten Modelle, bringen jedoch einige neue Features mit sich.

Die beiden neuen DJ-Controller und Nachfolger der ersten Modelle sind wie die Vorgänger ausgelegt auf Serato DJ als DJ-Software und enthalten eine Serato DJ Lite Version im Lieferumfang.

Zudem gibt es bei beiden Geräten ein kostenloses Probeabo für Tidal für 3 Monate.

Die DJ-Controller selbst sind relativ gleich aufgebaut, sie unterscheiden sich primär durch die Anzahl der steuerbaren Decks und hinsichtlich der Displays.

So kann man mit dem Numark Mixtrack Platinum FX vier Decks steuern und somit schnell auch Mash-Ups basteln, der günstigere Controller, der Mixtrack Pro FX bietet die Steuerung von zwei Decks. Zwei zwecks, zwei Kanäle. So macht es eigentlich Sinn, man kann also fragen, warum der Platinum FX nicht auch vier Kanäle hat.

Die Controller verfügen über große kapazitive Jog-Wheels und Performance-Pads in den Decks sowie dezidierte Effekt-Tasten in der Mixer-Sektion.

Im Mittelpunkt stehen dabei folgende Effekte: Echo, Reverb, Flanger, Phaser, HPF (High Pass Filter), LPF (Low Pass Filter).

Auch hinsichtlich der Displays gibt es einen Unterschied: Ein Display im Jog-Wheel bietet nur der Mixtrack Platinum FX, kapazitiv sind jedoch die Jog-Wheels in beiden Controllern.

Die Geräte werden noch im Mai verfügbar sein und ein Test wird zeitnah folgen. Der Kostenpunkt für die Geräte liegt bei 347,99 € für den Platinum FX und 299,99 € für den Pro FX.

Ein kurzer Blick auf die Features der beiden Geräte:

Mixtrack Platinum FX Key Features:

4-Deck Layering DJ-Controller

(6) spannende Schnellstart-Effekte mit dualen Paddel-Triggern

Große, hochaf lösende, Touch-kapazitive 6-Zoll Jogwheels mit Farbdisplays

Dedizierter Instant Loop

Vollständiger 3-Band EQ und Filterregler, um Sweeps zu erstellen

(16) Performance Pads für den Zugang zu Cues, Loops, Fader Cuts und Samples

24-Bit Audioausgabe

Mikrofoneingang und Kopfhörerausgang

Enthält Serato DJ Lite

Kostenloses, 3-monatiges Abonnement für TIDAL Premium nach erfolgter Produktregistrierung *

Mixtrack Pro FX Key Features: