Numark NS4FX – DJ-Controller

Viel Performance-Kontrolle für Serato DJ

Ein neuer Wurf aus dem Hause der inMusic Gruppe: Der Numark NS4FX erweitert die Range an DJ-Controllern im Hause Numark und kommt auf den ersten Eindruck wohl bestückt mit vielen Steuerungsmöglichkeiten in Form von Reglern und Tastern daher.

Ausgelegt wird der neue DJ-Controller auf die Serato DJ Software sein und wird mit einer Serato DJ Lite Lizenz geliefert.

4 Kanäle bietet der neuen Controller im Mixer, ausgestattet mit einem 3-Band EQ und dediziertem Filter als High-Pass- und Low-Pass-Filter, sowie einem Gain-Regler.

Zudem gibt es eine Effek-Sektion mit sechs Auswahltasten, Parameterkontrolle und Effekt-Wippen / Toggle-Schaltern für die Software-Effekte.

Ein kleines Master-Metering, Booth- / Master- und Kopfhörer-Ausgangs-Steuerung runden das Ganze ab.

Die Control-Decks besitzen ein großes Jogwheel – 6-Zoll und berührungsempfindlich, so der Hersteller. Dieses bietet ein Display im Inneren mit verschiedenen Informationen als mehrfarbiges Pixel-Display.

Neben den üblichen „Transport-Funktionen“ wie Play-/Pause und Cue gibt es acht Performance-Pads pro Deck mit insgesamt acht Modi, von Cue-Punkten über Loop bis hin zu Slicer oder Scratch Bank. Lange Pitchfader und eine Loop-Sektion runden das Deck ab.

Zudem verfügt der Numark NS4FX über einen Mic-In (jeweils frontseitig und rückseitig) und XLR-Ausgänge neben einem Booth-Ou und Aux-In in Cinch-Form. Für die Mikrofon-Eingänge gibt es einen Level-Regler (an der Front oder Oberseite) und auch einen Tone-Regler als High- & Low-EQ in einem.

Kostenpunkt für den neuen Numark NS4FX? 599,- Euro als UVP von Seiten des Herstellers und wir freuen uns in der kommenden Woche bereits einen Testbericht veröffentlichen zu können.

Die Key-Features des Numark NS4FX im Überblick: