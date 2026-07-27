NUSofting Dig Vox Physical-Modelling- und Formant-Synthesizer

Hybrider Physical-Modelling- und Formant-Synthesizer

NUSofting Dig Vox spiritueller Nachfolger des Yamaha FS1R

NUSofting Dig Vox ist ein hybrider Physical-Modelling- und Formant-Synthesizer für synthetische Vokalklänge und ist als VST3/AU für Mac und Windows erhältlich. Das Plugin füllt die Lücke zwischen klassischen Vintage-Formant-Synths und modernen Sängermodellen und wird vom Hersteller NUSofting als spiritueller Nachfolger des Yamaha FS1R bezeichnet.

Konzept: Hybrid aus physikalischer Stimmtraktmodellierung (Glottis, Rachen, Mund, Zunge) und Bandpass-Formantfiltern; kein Sample-Ersatz, sondern eigenständige Synthese

Hybrid aus physikalischer Stimmtraktmodellierung (Glottis, Rachen, Mund, Zunge) und Bandpass-Formantfiltern; kein Sample-Ersatz, sondern eigenständige Synthese Modulationstiefe: 4 LFOs + 2 ADSR-Hüllkurven, Polyphonic Glide, stimmeigener Auto-Bend, MIDI-CC-Learn

4 LFOs + 2 ADSR-Hüllkurven, Polyphonic Glide, stimmeigener Auto-Bend, MIDI-CC-Learn Rauschen/Atem: integrierter Breath-Noise-Generator für Flüster- und Turbulenzcharakter

integrierter Breath-Noise-Generator für Flüster- und Turbulenzcharakter FX: Modul 1: 4-stimmiger Stereo-Multiplier/Reflection; Modul 2: Delay, Chorus, Reverb

Modul 1: 4-stimmiger Stereo-Multiplier/Reflection; Modul 2: Delay, Chorus, Reverb Sample-Rate: 22.050–192.000 Hz nativ (kein internes Downsampling); unterhalb von 44.100 Hz lo-fi-Charakter

22.050–192.000 Hz nativ (kein internes Downsampling); unterhalb von 44.100 Hz lo-fi-Charakter Demo: voll funktionsfähig, 16 Minuten pro Session, kein Account erforderlich; Demo-Presets sind in die Vollversion ladbar, aber kein Upgrade des Demo-Installers möglich

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Was der Hersteller sagt

Obwohl Dig Vox auf fortschrittlichem Physical Modelling basiert und damit einen bemerkenswerten Grad an Realismus erreicht, ist es nicht als Ersatz für snapshot-artige, im Studio aufgenommene Sample-Libraries gedacht. Stattdessen besetzt Dig Vox genau den Sweet Spot zwischen klassischen Vintage-Formant-Synthesizern und fortschrittlichen Modellen menschlicher Singstimmen. Man kann es als modernen spirituellen Nachfolger legendärer Hardware wie dem Yamaha FS1R und anderen dedizierten Vokal-Synthesizer-Einheiten betrachten – entwickelt, um genau jenen Grenzbereich des Realismus zu erkunden, in dem Chorklänge wunderbar organisch klingen und dennoch unverkennbar synthetisch bleiben. ANZEIGE Egal, ob du eindringliche, unwirkliche Pads entwerfen möchtest, klassische Vintage-„Vokal“-Chöre (mit mitreißenden Ahs, Ohs und Ehs), exotische Weltmusik-Vokalklänge oder schräge, beunruhigende Vokal-FX – Dig Vox bietet dir tiefgreifende Modulation, um deinen Sound zum Leben zu erwecken.

Dig Vox 1.01 ist ab sofort zum Einführungspreis von 45,- EUR und in den Formaten 64-bit VST3 + VST2 erhältlich.