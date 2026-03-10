Nux Dual-Loop Stereo, Looper Pedal

Dual-Looper mit massig Features

Das Nux Dual-Loop Stereo ist ein kompakter Doppel-Looper. Die Loopstation liefert mit zwei unabhängigen Stereo-Loops, Drum Machine, eingebauten Effekten und anderen Features alles, was für moderne Looping-Performances nötig ist.

Das Nux Dual-Loop Stereo

Das Pedal ermöglicht es Musikern, komplexe musikalische Strukturen mit zwei unabhängigen Spuren und einer integrierten Rhythmus-Sektion intuitiv zu gestalten. Dafür steht ein Speicher mit sagenhaften 26 Stunden Aufnahmezeit und 99 Speicherplätzen zur Verfügung.

Das Nux Dual-Loop Stereo zeichnet sich dank 32-Bit-AD/DA-Wandlung und 32-Bit-Floating-Point-Verarbeitung mit einer extrem hohen Signalqualität aus. Zur Steuerung stehen sechs dedizierte Regler zur Verfügung, mit denen die Lautstärken von Track 1, Track 2, den beiden Drum-Engines sowie der Mic-Level und das Master-Volume direkt im Zugriff liegen. Mit dem hochauflösenden 2,86-Zoll-Farbdisplay behält man alles im Blick.

Intern bietet das Pedal drei verschiedene Modi: Den A/B-Split-Modus für klassische Strophe-Refrain-Wechsel, den A+B-Sync-Modus für das synchrone Schichten zweier Spuren und einen speziellen Gig-Modus ohne Schlagzeugbegleitung.

Apropos Schlagzeug: Das Nux Dual-Loop Stereo wartet mit einem eingebauten Smart-Drummer mit 42 Rhythmus-Presets und 672 Rhythmus-Variationen auf. Aber das ist noch nicht alles. Zusätzlich gibt es mit Octave, Booster, Cabinet Simulator, und Reverb noch vier eingebaute Effekte, um seine Loops kreativ zu bearbeiten.

Dank USB-Audio-Interface-Funktion und der Möglichkeit, sogar eigene Boot-GIFs auf das Display zu laden, setzt das Pedal auch optisch und technisch individuelle Akzente. Wie cool! Neben der Steuerung über die drei Footswitches lässt sich die Bedienung dank des beiliegenden NUX NMP-2 Fußschalters erheblich erweitern.

Die Anschlussseite ist mit Stereo-Ein- und -Ausgängen, einem XLR-Mikrofonanschluss inklusive 48-V-Phantomspeisung, einem Aux-In sowie Kopfhörer- und MIDI-Anschlüssen (3,5 mm) ebenfalls äußerst umfangreich bestückt.

Preis und Verfügbarkeit

Das Nux Dual-Loop Stereo ist trotz seiner umfangreichen Funktionen immer noch relativ erschwinglich. Bei Thomann kostet es 249,- Euro. Die Lieferzeit liegt momentan bei einigen Wochen.